Alaşehir'in kırsal mahallelerinde belediye ekiplerinin kar mesaisi

- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle kapanan yolları ulaşıma açmak için belediye ekipleri çalışma başlattı.

Alaşehir'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gün boyu etkili oldu. Kar nedeniyle kırsal Dağhacıyusuf, Çarıkbozdağ, Kozluca, Uluderbent, Karadağ ve Horzum mahallerinde yollar ulaşıma kapanırken, belediye ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucunda yollar ulaşıma açılırken, belediye ekipleri tekrar yolların kapanmasını önlemek için bölgelerde önlemlerini sürdürüyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "İlçemizin kırsal ve yüksek yerleşim yerlerinde dün gece başlayan kar yağışı sebebiyle ekiplerimiz sabaha kadar çalışmalarını sürdürdüler. Özellikle Dağhacıyusuf, Çarıkbozdağ, Kozluca, Uluderbent, Karadağ ve Horzum mahallerimizde ekiplerimiz aralıksız olarak hizmet vererek, yolların kapanmasını engellemeye çalışıyorlar. An itibarıyla kapalı olan yolumuz yok, zaman zaman yağan kar yağışı nedeniyle ekiplerimiz bölgeden ayrılmayarak, çalışmalarını sürdürmektedirler. Amacımız yollarımız açık tutarak, vatandaşlarımızı mağdur etmemek. Fen işlerine bağlı ekiplerimiz de kötü hava koşullarının hayatı olumsuz etkilememesi için gece boyunca çalışmalarını sürdüreceklerdir" dedi.



MANİSA 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:52

GÜNEŞ 08:21

ÖĞLE 13:17

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:04

YATSI 19:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.