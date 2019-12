Salihli’de mesleki eğitim tanıtım toplantısı yapıldı

Manisa’nın Salihli ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi tarafından mesleki eğitime yönlendirme çalışmaları kapsamında toplantı düzenlendi.

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Mesleki Eğitim Merkezi mesleki eğitime yönlendirme çalışmaları kapsamında ortaokullarda görev yapan rehber öğretmenlere ve oda başkanlarına bilgilendirme toplantısı düzenledi. Açılış konuşmasını yapan Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Emiullah Yavuz, “Merkez olarak küçülen ve sınırların kalktığı dünyada eğitim verdiğimiz insanımızın milli, manevi, ahlaki ve insani değerlere bağlı kalmak koşulu ile dünyanın neresinde olursa olsun sanatını yapabilecek seviyede üstün nitelikli insanlar yetiştirme hedefindeyiz. Merkez olarak meslek sahibi olmak isteyen gençleri uygun mesleklere yönlendirerek temel meslek eğitimi vermek, öğrencileri kayıtlı oldukları sürece sosyal güvenlik şemsiyesi altına almak, kalfa ve ustaların meslek kurslarıyla gelişimlerini sağlamaktır” dedi.

Mesleki Eğitim Merkezi Müdür Yardımcılarından İsa Özkaya, her öğrencinin ilgi ve yeteneğinin faklı olduğunu, öğrencilerin sevdikleri ve yeteneklerine yatkın mesleklere yönlendirme noktasında iddialı olduklarını belirtirken, Erdal Yavuz ise 20192020 Eğitim Öğretim yılı itibari ile Mesleki Eğitim Merkezine kayıt olan öğrencilerin aynı zamanda lise diplomasına sahip olacağını söyledi.

Bireylerin yeteneklerini doğru yönlendirmek amacıyla çalışmalar yaptıklarını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek “Bakanlığımızın mesleki eğitimi sürekli olarak desteklediğini ve bu desteğin her yıl artarak devam edecektir. Gelişen teknolojik ortamda mesleki eğitimin öneminin daha bariz ortaya çıktığını ve eğitimde başarılı olmanın tek yolunun üniversite değil, aynı zamanda her bireyin ilgi ve yeteneği doğrultusunda en iyi yapabileceği mesleğe yönlendirilmesi olacak. Bu hususta çok önemli bir yer tutan Mesleki Eğitim Merkezlerine öğrenci yönlendirilmesinde ortaokul rehber öğretmenlerimizin hassasiyet göstermelerini istiyoruz. Bizde bu konunun her zaman takipçisi olacağız” diye konuştu.

Toplantıda söz alan oda başkanları da; iş gücü piyasasında kalifiye ara eleman eksiğine dikkat çekerek, öğrenci sayısının arttırılması ve mesleki eğitimin desteklenmesi noktasında her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

