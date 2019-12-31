Manisa FK'da üçüncü imza Orhan'dan

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta lider Manisa Futbol Kulübü, ara transferde Keçiörengücü'nden sağ kanat Sertaç Çam ve Pendikspor'dan sağ bek Mehmet Zahit Çınar'dan sonra üçüncü takviyesini gerçekleştirdi. Siyah-beyazlı kulüp, Giresunspor'dan 25 yaşındaki sol bek Orhan Aktaş'ı kadrosuna kattı.

Türkiye'deki kariyerine 2013 yılında Denizlispor'da başlayan gurbetçi futbolcu, daha sonra İstanbulspor ve Bodrum Belediyesi Bodrumspor formalarını da giydi. Orhan, TFF 2'nci Lig'de 106 maça çıktı.



MANİSA 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:53

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