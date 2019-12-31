Manisa’da karla mücadele gece boyu devam etti

Manisa’da özellikle yüksek bölgelerde kendisini gösteren kar yağışının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri alarma geçti. Kar ve buzlanmaya karşı, kar küreme, tuzlama ve solüsyon çalışması yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi çalışmaları gece boyunca da sürdürdü.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi amacıyla gecegündüz çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda daire başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, mesai mefhumu gözetmeksizin kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, “Öncelikli olarak vatandaşımızın huzurunu ve rahatını düşünüyoruz. Bu anlamda vatandaşlarımızın gündelik yaşamlarını sorunsuz sürdürebilmesi için ekiplerimiz kar yağışının etkili olduğu bölgelerde gece boyunca da kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.” diyerek, vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması için ekiplerin il genelinde 7/24 göreve hazır olduğuna dikkat çekti.

MANİSA 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:53

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