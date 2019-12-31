Yunusemre U16 takımı play-off’u garantiledi

Yunusemre Belediyespor U16 Takımı, Karaköyspor Futbol Kulübü’nü mağlup ederek Türkiye Şampiyonası için playoff oynamayı garantiledi.

U16 D grubunda mücadele eden Yunusemre Belediyespor, 8 Eylül Stadyumunda Karaköyspor Futbol Kulübü ile karşılaştı. Jihan Şanlı, Berkay Uslu (2), Eren Baygın, Yusuf Efe Küçük’ün golleri ile rakibini mağlup eden MaviBeyazlı Takım bu skorla Türkiye Şampiyonası için playoff oynama hakkı elde etti. Yunusemre Belediyespor U16 Takımı, ligde 30 puan ile ikinci olan Horozköyspor ile karşı karşıya gelecek.

MANİSA 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:53

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