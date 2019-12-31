Sarıgöl’de 2 yıl önceki cinayete 4 tutuklama

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2 yıl önce yaşlı bir adamın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Afşar Mahallesi'nde 2 yıl önce 72 yaşındaki Kazım Avcı, sabah eşi C. Avcı tarafından ölü olarak bulunmuştu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri ve Sarıgöl İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan incelemede bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıkan şahsın ölümüyle ilgili dosya 6 ay önce yeniden incelemeye alındı. Manisa İl Jandarma Alay Komutanlığı İstihbarat Büro ve Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonunda N.A. (49),Y.K. (31), M.T. (30), C.T. (34) ve C.A. (74) isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerden N.A(40),Y.K(31), M.T(30), C.T(24) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Alaşehir Kapalı ceza ve Tutuk Evine gönderilirken, C.A(74) ise yurt dışı yasağı konularak denetimli olarak serbest kaldı.

MANİSA 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:53

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