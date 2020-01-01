Akhisarspor'da Eray yolcu

TFF 1'inci Lig'de sezonun ilk yarısını 27 puanla 5'inci sırada bitiren Akhiarspor'da Eray Ataseven ile yollar ayrılıyor.

Süper Lig döneminden bu yana son 3 sezondur yeşil-siyahlı kadroda yer alan 26 yaşındaki ön libero, bu sezon sakatlıkların da etkisiyle ligde yalnız 1 maçta görev yaptı. Teknik ekiple de tartışma yaşayan futbolcunun Antalya kampının kadrosuna alınmadığı, oyuncuya kulüp araması için izin verildiği öğrenildi. Başka bir futbolcuyu daha kadrodan elemek istemeyen Akigo, devre arası kampını 3-12 Ocak tarihleri arasında Antalya Belek'te yapacak.

Öte yandan Eray Ataseven'e TFF 1'inci Lig ekiplerinden Giresunspor'un talip olduğu öğrenildi.



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