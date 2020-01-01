Manisa FK'dan iyi prova

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun 2'nci yarısı öncesi Antalya kampını sürdüren lider Manisa Futbol Kulübü, hazırlık maçında Ergene Velimeşespor'u 1-0 mağlup etti.

Başkan Mevlüt Aktan'ın da saha kenarında izlediği karşılaşmada siyah-beyazlıların golünü takımın en skorer ismi Serdar Deliktaş attı. Ara transfer döneminde Anıl Atağ, Ömer Kandemir ve Taha Can Velioğlu ile yolları ayıran Manisa FK, kadrosunu şu ana kadar Keçiörengücü'nden sağ kanat Sertaç Çam, Pendikspor'dan sağ bek Mehmet Zahit Çınar ve Giresunspor'dan sol bek Orhan Aktaş'la güçlendirdi.



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