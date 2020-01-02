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Yılbaşı tatilini kar keyfiyle geçirdiler

İHA

Manisa'nın Demirci ilçesinde 2020 yılının ilk gününde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışını gören aileler çocukları ile yılbaşı tatilini kar keyfi yaparak geçirirken karayolları ekipleri de gün boyu tuzlama ve kar temizleme çalışması yaptı.

Yılbaşı tatilini kar keyfiyle geçirdiler

Manisa’nın Demirci ilçesinde 2020 yılının ilk gününde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışını gören aileler çocukları ile yılbaşı tatilini kar keyfi yaparak geçirirken karayolları ekipleri de gün boyu tuzlama ve kar temizleme çalışması yaptı.
2020 yılının ilk günü yılbaşı tatili olması sebebiyle aileler çocukları ile birlikte kar yağışının keyfini çıkarmak için 1470 rakımlı Demirci Simav karayolu Akçakertik mevkiine çıktı. Bazı vatandaşlar eşi ve arkadaşları ile beyaza bürünmüş ormanları objektiflerine taşımak için özçekim yaptı. Çocuklar kadar anne ve babalar da kar keyfini kayarak ve kartopu oynayarak çıkardı. Gençler de yağan karın altında ocak yakarak, semaverde çay demleyip, mangalda et pişirdi.

Kar kalınlığı 25 santimetreyi aştı
Kar yağışı 1470 rakımlı Akçakertik mevkinin yanı sıra, Türkmen ve Asitepe mevkiinlerinde de etkili oldu. Kar kalınlığı ilçenin yüksek kesimlerinde 25 santimetreyi aştı. Yılbaşı tatilinde kar yağışında yolları açık tutabilmek için Demirci ve Simav karayolları ekipleri gün boyu kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Yetkililer gece de kar yağışının aralıklarla devam edeceğini, hava sıcaklarının düşecek olmasından dolayı yollarda buzlanmaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde vatandaşları ve sürücüleri uyardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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