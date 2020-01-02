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Alaşehir'de tarımsal ürün ihracatında sevindiren artış

DHA

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinden 2019 yılında 276 bin ton tarımsal ürün ihracatı gerçekleştirilirken, bunun 169 bin tonunun Sultaniye üzümü olduğu bildirildi. İhracat rakamlarında geçen yıla oranla yüzde 10'luk bir artış yaşanırken, Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, hedeflerinin gelecek yıllarda bu rakamı daha da yukarıya çekmek olduğunu söyledi.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinden 2019 yılında 276 bin ton tarımsal ürün ihracatı gerçekleştirilirken, bunun 169 bin tonunun Sultaniye üzümü olduğu bildirildi. İhracat rakamlarında geçen yıla oranla yüzde 10'luk bir artış yaşanırken, Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, hedeflerinin gelecek yıllarda bu rakamı daha da yukarıya çekmek olduğunu söyledi.
Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, bir basın açıklamasıyla 2019 yılının değerlendirmesini yaptı. Üzümün başkenti olarak bilinen Alaşehir'den geçen yıl 276 bin ton tarımsal ürün ihracatı gerçekleştirildiğini belirten Türk, denize kıyısı, limanı ve ülke sınırı olmayan Alaşehir Gümrük Müdürlüğü'nden bu miktarda ihracat yapılabilmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Başkan Türk, "Alaşehir'den 169 bin ton ile en fazla Sultaniye üzümü ihraç edildi. Üzümü, 42 bin ton ile kiraz, 19 bin ton ile nar ihracatı takip etti. Alaşehir'den yapılan tarımsal ürün ihracatı 2018 yılına göre yüzde 10'luk bir artışla 276 bin tona çıktı. Toplamda 550 milyon dolarlık tarım ürünü ihracatı yapıldı. Bunun yaklaşık 350 milyon dolarlık bölümü, Sultaniye yaş üzüm ihracatından elde edildi. Sultaniye üzümün yanı sıra kiraz ve narın da en fazla ihracat edildiği ülke Rusya oldu. Rusya dışında Ukrayna, Polonya, Almanya, Beyaz Rusya, İtalya en fazla ihracatın yapıldığı ülkeler arasında yer aldı" dedi.
İhracattaki başarının en büyük nedeninin işlemlerde ve bürokraside sağlanan kolaylık olduğunu vurgulayan Türk, "Bir diğer etken ise güvenli, sağlıklı ve kaliteli ürün yetiştiren çiftçilerimiz ve dış pazarlara gönderen ihracatçılarımızdır. Hedefimiz önümüzdeki yıllarda bu ihracat rakamlarını daha da yukarılara çekmek" diye konuştu.
ALAŞEHİR'DEN 11 BİN 150 TIR İHRACAT İÇİN ÇIKIŞ YAPTI
Alaşehir'den yapılan toplam 550 milyon dolarlık üzüm ihracatının 3'te 1'ini gerçekleştiren firmanın sahibi Ali Uçak, "Alaşehir,  Manisa, Denizli gibi üretim yapan tüm bölgelerimizin ekonomisine sağlamış olduğumuz döviz getirisinden dolayı da çok mutluyuz. Firma olarak hedeflerimiz her zaman bir önceki yılı geçmek. Her sene yapmış olduğumuz ihracatla rekoltenin durumuna göre bir önceki yılı yüzde 1015 oranında geçiyoruz. Ülkemiz için, memleketimiz için ne gerekiyorsa biz ihracatçılar olarak elimizden geleni yapacağız" dedi. Firması 10 yıldır birinciliği bırakmayan Uçak, Türkiye'nin değişik yerlerinde yetişen ürünlerin de Alaşehir'de paketlendikten donra ihraç edildiğini kaydetti.
Alaşehir'den 2019 yılında 11 bin 150 TIR ihracat için çıkış izni aldı.      

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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