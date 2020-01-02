Limanı ve ülke sınırı olmayan Alaşehir’den 550 milyon dolarlık ihracat

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Limanı ve ülke sınırı olmayan Alaşehir’den 550 milyon dolarlık ihracat

İHA

– Manisa'nın üzüm başkenti Alaşehir ilçesinde 2019 yılında 276 bin ton yaş meyve ve sebze ihracatı yapılarak 550 milyon dolarlık gelir sağlandı.

Limanı ve ülke sınırı olmayan Alaşehir’den 550 milyon dolarlık ihracat

– Manisa’nın üzüm başkenti Alaşehir ilçesinde 2019 yılında 276 bin ton yaş meyve ve sebze ihracatı yapılarak 550 milyon dolarlık gelir sağlandı.
Manisa’nın Alaşehir ilçesi bu yıl da ihracatta önemli bir gelir elde etti. Üzümün başkenti Alaşehir’de 2018 yılında 153 bin tonu Sultaniye üzüm olmak üzere 265 bin ton tarımsal ürün ihracatı yapılırken, 2019'de bu rakam, 169 bin tonu Sultaniye üzüm olmak üzere toplam 276 bin ton tarımsal ürün olarak gerçekleşti. Alaşehir’den 2019 yılında 11 bin 150 tır yurt dışına ihracat için çıkış aldı. 2019 yılında ihracatta önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 10 oranında artış yaşanırken, ilçeden yapılan ihracatla 550 milyon dolarlık gelir sağlandı.
Öte yandan 2019 yılında Alaşehir Gümrük Müdürlüğü'nden 350 firma tarafından 85 farklı ülkeye toplam 276 bin ton ihracat yapıldı. 550 milyon dolarlık ihracatın yaklaşık 350 milyon dolarlık bölümü, Sultaniye yaş üzüm ihracatından elde edilirken kiraz ve narın da en fazla ihracat edildiği ülke, Rusya oldu. Rusya dışında Ukrayna, Polonya, Almanya, Beyaz Rusya, İtalya en fazla ihracatın yapıldığı ülkeler oldu.

“Hedefimiz önümüzdeki yıllarda bu rakamları daha da artırmak olacak”
2019 yılında Alaşehir'den ihraç edilen sofralık Sultaniye üzümün 169 bin ton olduğunu açıklayan Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk "Bunun yanında Alaşehir’den 42 bin ton kiraz, 19 bin ton nar en fazla ihracatı yapılan ürünler oldular. Üzüm, kiraz ve nar başta olmak üzere tarımsal ürünlerde 2019 yılında Alaşehir'den 276 bin ton tarımsal ürün ihracatı gerçekleştirildi. Genel ekonomik değerlendirmede Alaşehir’den en fazla Sultaniye üzüm ihracatı yapıldı. Hedefimiz önümüzdeki yıllarda bu rakamları daha da artırmak olacak" dedi.
Denize kıyısı, limanı ve ülke sınırı olmayan Alaşehir Gümrük Müdürlüğü'nden bu kadar ihracat yapılabilmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirten Türk, "İhracattaki başarının en büyük nedeni, ihracat işlemlerinde ve bürokraside sağlanan kolaylık, işlemlerin en kısa sürede tamamlanabilmesidir. Ayrıca güvenli, sağlıklı ve kaliteli ürün yetiştiren çiftçilerimiz ve dış pazarlara gönderen ihracatçılarımızdır” diye konuştu.
Öte yandan Alaşehir'den yapılan toplam 550 milyon dolarlık ihracatın yaklaşık üçte biri tek firma tarafından gerçekleştirildi. Alaşehir'de, Sultaniye üzüm ihracatında son 10 yıldır 1'inciliği bırakmayan firma tarafından bu yıl da aynı başarı tekrarlandı. İhracat şampiyonu Uçak Kardeşler firma sahibi Ali Uçak, "Alaşehir’den 85 farklı ülkeye tarım ürünleri bazında toplam 276 bin ton ihracat yapıldı. Buna karşılık Alaşehir’den 550 milyon dolarlık gelir elde edildi. Alaşehir ve Manisa bölgemizde yetişen sofralık yaş üzümün her yıl olduğu gibi bu yılda 3'te 1'lik ihracatını tek başımıza yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemiz ekonomisine yaptığımız katkının yanı sıra Alaşehir, Manisa, Denizli gibi üretim yapan tüm bölgelerimizin ekonomisine sağlamış olduğumuz döviz getirisinden dolayı da çok mutluyuz. Firma olarak hedeflerimiz her zaman bir önceki yılı geçmek. Her sene yapmış olduğumuz ihracatla rekoltenin durumuna göre bir önceki yılı yüzde 1015 oranında geçiyoruz. Ülkemiz için ve memleketimiz için ne gerekiyorsa biz ihracatçılar olarak elimizden geleni yapacağız" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alaşehir'de tarımsal ürün ihracatında sevindiren artış
YEREL HABERLER Alaşehir'de tarımsal ürün ihracatında sevindiren ...
Termik santral mühürlendi, sıcak su aboneleri mağdur oldu Sıcak suyla ısınan mahallelerin muhtarları dilekçelerle CİMER, Valilik ve Kaymakamlığa başvurdu
YEREL HABERLER Termik santral mühürlendi, sıcak su aboneleri mağdur ...
Kaza yapan sürücü 193 promil alkollü çıktı
YEREL HABERLER Kaza yapan sürücü 193 promil alkollü çıktı
Yılbaşı tatilini kar keyfiyle geçirdiler
YEREL HABERLER Yılbaşı tatilini kar keyfiyle geçirdiler
Kula'da kaza yapan sürücü 193 promil alkollü çıktı
YEREL HABERLER Kula'da kaza yapan sürücü 193 promil alkollü çıktı
Soma'daki termik santral mühürlendi (4)
YEREL HABERLER Soma'daki termik santral mühürlendi (4)
Wushu kung-fu sporcuları müsabakalara hazırlanıyor
YEREL HABERLER Wushu kung-fu sporcuları müsabakalara hazırlanıyor
Manisalılar yeni yılın ilk günü Spil'e akın etti
YEREL HABERLER Manisalılar yeni yılın ilk günü Spil'e akın etti
Yılbaşı denetiminde 600 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Yılbaşı denetiminde 600 gram esrar ele geçirildi
Kurslara katılan binlerce kadın ev ekonomilerine katkı sağladı
YEREL HABERLER Kurslara katılan binlerce kadın ev ekonomilerine ...
Soma'daki termik santral mühürlendi (2)
YEREL HABERLER Soma'daki termik santral mühürlendi (2)
Somaspor'da takviyeler sürüyor
YEREL HABERLER Somaspor'da takviyeler sürüyor
Manisa FK'dan iyi prova
YEREL HABERLER Manisa FK'dan iyi prova
Akhisarspor'da Eray yolcu
YEREL HABERLER Akhisarspor'da Eray yolcu
Teknoloji Komisyonundan Manisa CBÜ Rektörü Ataç’a işbirliği ziyareti
YEREL HABERLER Teknoloji Komisyonundan Manisa CBÜ Rektörü Ataç’a ...
İçme suyu hattından 9 metre ağaç kökü çıktı
YEREL HABERLER İçme suyu hattından 9 metre ağaç kökü çıktı
Soma'daki termik santral mühürlendi
YEREL HABERLER Soma'daki termik santral mühürlendi
Soma Termik Santrali faaliyetini durdurdu Santralin kömür giriş kapıları mühürlendi
YEREL HABERLER Soma Termik Santrali faaliyetini durdurdu Santralin ...
Kerem Yiğit’in en büyük hayali İngiltere’de futbol oynamak
YEREL HABERLER Kerem Yiğit’in en büyük hayali İngiltere’de futbol ...
Yoğun ilgi gören etkinlik sona erdi Manisa'da ‘Yılbaşı, Hediyelik Eşya ve Gaziantep Tanıtım Günleri’ büyük ilgi gördü
YEREL HABERLER Yoğun ilgi gören etkinlik sona erdi Manisa'da ...
Demirci'de ev ve hayvan damı yandı
YEREL HABERLER Demirci'de ev ve hayvan damı yandı
Demirci'de 2019 yılının son bebeği dünyaya geldi
YEREL HABERLER Demirci'de 2019 yılının son bebeği dünyaya geldi
Alaşehir Kaymakamı sürücülerin yeni yılını kutladı
YEREL HABERLER Alaşehir Kaymakamı sürücülerin yeni yılını kutladı
Lastiği patlayan otomobil yoldan çıktı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Lastiği patlayan otomobil yoldan çıktı: 2 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X