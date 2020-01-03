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Tek tırnaklı hayvanlara mikroçiple takip

DHA

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca başlatılan proje kapsamında at, eşek ve katır gibi tek tırnaklı hayvanlar, yılbaşından itibaren boyunlarına uygulanacak mikroçiple kayda geçirilerek, takip edilecek. Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, tek tırnaklılar için ayrıca kimlik belgesi düzenleneceğini söyledi. Eşek sütü üreticisi Türkan Eğriboyun ise projenin faydalı olacağını belirtti. 

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca başlatılan proje kapsamında at, eşek ve katır gibi tek tırnaklı hayvanlar, yılbaşından itibaren boyunlarına uygulanacak mikroçiple kayda geçirilerek, takip edilecek. Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, tek tırnaklılar için ayrıca kimlik belgesi düzenleneceğini söyledi. Eşek sütü üreticisi Türkan Eğriboyun ise projenin faydalı olacağını belirtti. 
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tek tırnaklı hayvanların kayda geçirilmesi, hastalıklarının takip edilebilmesi ve hareketlerinin izlenilebilmesi için 31 Aralık'tan itibaren mikroçiple takip edilmesi kararlaştırıldı. Proje kapsamında tek tırnaklı hayvancılık işletmeleri belirlenerek, buralardaki hayvanlara kimlik belgesi çıkarılıp, mikroçip yerleştirilecek. Böylelikle Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince uzaktan izlenebilecek hayvanlara olası olumsuz durumda müdahale edilebilecek. Kimliklendirilmeyen ve kimlik belgesi veya veteriner sağlık raporu bulunmayan ya da belgesinde yanlış bilgi bulunan tek tırnaklıların, hayvan satış yerlerine girişine izin verilmeyecek. Satış yerlerine kimliklendirilmemiş tek tırnaklının getirilmesi durumunda hayvan sahibine, idari para cezası uygulanacak.
'KAYDA ALACAĞIZ'
Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, yakın zamanda bakanlıktan gerekli yazının geldiğini belirterek, "Tek tırnaklı hayvanların izlenmesi, gözetlenmesine dair yönetmelik 2018 yılında yayımlanmıştı. 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla bu yürürlüğe girecek. 31 Aralık tarihi itibarıyla ülkemizdeki tek tırnaklı hayvanları kayda almaya başlayacağız. Mikroçipler tek tırnaklı hayvanların boyunlarının sol kısmından deri altına enjekte edilecek. Tek tırnaklı hayvanlar bu mikroçiple hayatını devam ettirecek. Daha sonra bizde kalacak olan bir cihazla her hayvanı ayrı ayrı takip edebileceğiz. Gözlemleyerek, bir sorun olduğunda yetiştiricilerimizle iletişime geçeceğiz ya da biz müdahale edeceğiz. Yönetmelikte ayrıca kimlik belgemiz var. Düzenlenecek tek tırnaklı kimlik belgesinde hayvanın özel yaşam numarası, mikroçip kodu, cinsiyeti, türü, doğum tarihi ve yeri gibi bilgiler bulunacak. Kimliğe hayvanın eşkali, işaret ve nişaneleri de kaydedilecek" dedi.
'ÇOK İYİ DÜŞÜNÜLMÜŞ PROJE'
Yurt dışındaki arkadaşlarının teşvikiyle 9 yıl önce eşek sütü üretimine başladığını anlatan, evli ve 2 çocuk annesi Türkan Eğriboyun (50) ise mikroçip uygulamasının bir an önce başlamasını beklediklerini söyledi. Eğriboyun, "Doğayı ve hayvanları çok sevdiğimden ve arkadaşlarımın da tavsiyesiyle başladığım işimde her gün geçtikçe ilerleme sağlıyorum. Bunda devletimizin emeği çok büyük. Bizlere vermiş oldukları destekler, teşvikler var. Şimdi bunlardan biri de 31 Aralık'tan itibaren başlayacak olan mikroçip uygulaması. Henüz bize resmi kaynaklardan gelen bir bilgi yok ama hayvanlarımıza mikroçip takılacakmış. Bu çok iyi düşünülmüş, bizler için faydalı olacak bir proje" diye konuştu. 

MANİSA

03 Ocak 2020 Cuma

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