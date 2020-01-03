Genç erkekler futbolda Spor Lisesi şampiyon

Okul Sporları Genç Erkekler Futbol İl Birinciliği müsabakalarında final maçında Akhisar Kayhan Ergun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini 50 yenen Manisa Spor Lisesi şampiyon olarak Manisa’yı Denizli'de yapılacak Grup Müsabakalarında temsil etme hakkını elde etti.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Okul Sporları Genç Erkekler Futbol İl Birinciliği müsabakaları, 8 Eylül Futbol Sahasında Manisa Spor Lisesi ile Akhisar Kayhan Ergun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında oynan final maçıyla sona erdi. Maçı 50 kazanan Manisa Spor Lisesi, il şampiyonu olarak Manisa’yı Denizli'de yapılacak Grup Müsabakalarında temsil etme hakkını elde etti.

Manisa’da 14 okuldan 150 sporcunun katıldığı Genç Erkekler Futbol İl Birinciliği müsabakaları sonucunda şampiyonluğa Manisa Spor Lisesi ulaşırken, Akhisar Kayhan Ergun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü, Gördes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

Müsabakalarda dereceye giren okullara kupa ve madalyaları, Manisa Spor Lisesi Müdürü Yılmaz Sertdemir ve Okul Sporları tertip komitesi tarafından takdim edildi. Müsabakalarda birinci olan Manisa Spor Lisesi, Manisa’yı Denizli'de yapılacak Grup Müsabakalarında temsil etme hakkını elde etti.

MANİSA 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:53

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