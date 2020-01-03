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Akhisarlı Dünya şampiyonu artık kendi evinde Dünya Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı ve takımı Akhisar ...

İHA

Dünya Aerobik Cimnastik Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı ve takım arkadaşları Akhisar Belediyespor Kulübü bünyesine katıldı. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Kulüp Başkanı Alper Ayan'ın katıldığı imza töreninde konuşan cimnastiğin altın kızı Ayşe Begüm Onbaşı, hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Akhisarlı Dünya şampiyonu artık kendi evinde Dünya Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı ve takımı Akhisar Belediyespor’la anlaştı

Dünya Aerobik Cimnastik Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı ve takım arkadaşları Akhisar Belediyespor Kulübü bünyesine katıldı. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Kulüp Başkanı Alper Ayan’ın katıldığı imza töreninde konuşan cimnastiğin altın kızı Ayşe Begüm Onbaşı, hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.
Cimnastik sporuna Akhisar’da başlayan ve uzun yıllar Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü bünyesinde müsabakalara katılan ve en son 2019 yılında Portekiz'in Cantanhe şehrinde düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Kupası’nda ilk kez yarıştığı ‘Büyükler Tek Kadın Kategorisi’nde dünya şampiyonu olan Ayşe Begüm Onbaşı ile takım arkadaşları Erkut Ergin, Emir Erışık ve Milli Takım Antrenörü Mehmet Ali Ekin, bundan sonraki müsabakalarına Akhisar Belediyespor'u temsilen katılacak.

Onbaşı: "Bomba gibiyiz, hedefimiz dünya şampiyonluğu"
15 yaşında dünya şampiyonluğu ile tanışan ve memleketinin spor kulübüne katılmaktan büyük bir mutluluk yaşadığını dile getiren Ayşe Begüm Onbaşı, "Akhisar’da doğdum. Spor hayatıma Akhisar’da başladım. Daha sonra Manisa ile bir ilişki içerisinde spor hayatım devam etti. Tekrar Akhisar’a dönmenin mutluluğunu yaşıyorum. Önümüzdeki süreçte Akhisar ve ülkemiz için elimizden gelen en iyi mücadeleyi vereceğiz. Başarmak istiyoruz; bu yüzden oldukça disiplinli bir şekilde çalışıyoruz. Bomba gibiyiz. Hedefimiz dünya şampiyonluğu. Bu sefer tek kategori değil, 3 kategoride de elimizden gelenin en iyisini yapacak ve ülkemizi gururlandıracağız" dedi.
Milli sporculardan Erkut Ergün ise Akhisar’ın oldukça büyük bir kent olduğunu ve Akhisar kulübüne katılmaktan gurur duyduğunu dile getirdi. Ergün, "Akhisar’a ilk defa geliyorum ama insanları ve kulüp yönetimi oldukça iyi insanlar, kısa sürede kaynaştık. Kazanacağımız başarılarla herkesi mutlu etmek istiyoruz. Bu yüzden daha çok çalışacağız" diye konuştu.

Besim Dutlulu: "Şampiyon artık evine döndü"
17 yaşında aerobik cimnastik tek kadınlar dalında dünya şampiyonu olan Ayşe Begüm Onbaşı’yı yıllardır takip ettiğini ve başarılarıyla gururlandıklarını söyleyen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Ayşe Begüm, Akhisar'ımızın ve Türkiye'mizin gururu olan bir sporcumuz. Onun tekrar yuvasına dönmesi ve Akhisar Belediye Spor sporcusu olması bizleri çok mutlu etti. Bundan sonraki spor yaşamında da başarılarını sürdüreceğine yürekten inanıyoruz. Ayşe Begüm’ü yıllardır takip ediyor ve başarıları ile gururlanıyorduk. Şampiyon artık evine döndü. İnşallah bundan sonra da Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonluklarına birlikte sevineceğiz." şeklinde konuştu.

"Kısa sürede güzel başarılar kazandık"
Akhisar Belediyespor Başkanı Alper Ayan ise, "Akhisar Belediyespor Kulübü olarak bomba gibi geliyoruz. Basketbol, cimnastik, tekvando, güreş, briç, masa tenisi gibi birçok branşta iddialıyız. Yeni kurulan bir kulüp olmamamıza rağmen kısa sürede güzel başarılar kazandık. Ekibimize katılarak, evine geri dönen Ayşe Begüm Onbaşı ve takım arkadaşları bizleri çok mutlu etti. Milli sporcularımızın bugüne kadar yaptıkları, gelecekte yapacaklarının teminatı zaten. Biz kendilerinden oldukça umutluyuz. Tekrardan hepsine hoş geldin diyorum" ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Ekin: "Motivasyonumuz daha yüksek"
Milli takım antrenörü Mehmet Ali Ekin de şunları söyledi:
"3 sporcumuzu da bundan sonra artık Akhisar Belediyespor çatısı altında çalıştıracağız. Ayşe Begüm artık evine daha yakın, motivasyonunun daha da yüksek olacağına inanıyorum. Biz de ona göre şampiyonlukları Akhisar adına getireceğiz. Herkese hayırlı olsun."
2020 yılında düzenlenecek Olimpiyatlar için şimdiden hazırlıklara başlayan ve iddiasını ortaya koyan Ayşe Begüm Onbaşı, Portekiz'den Manisa'ya döndükten hemen sonra, "Çıtayı daha yükseğe koydum. Durmak yok, çalışmaya devam. Olimpiyatı kazanana kadar" sözleriyle önündeki ilk hedefin Türkiye'ye cimnastik dalında olimpiyat şampiyonluğu getirmek olduğunu dile getirmişti.

MANİSA

03 Ocak 2020 Cuma

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