Salihli’de 'Nöbetçi Noter' uygulaması başlıyor

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin aldığı karar uyarınca, Salihli’de 'Nöbetçi Noter' uygulamasının başlayacağını açıkladı.

Salihli Belediyesi’nin başlattığı çalışmalarla 17 Kasım 2019 tarihinde Salihli’de ilk açık oto pazarının hizmete açıldığını belirten Başkan Kayda, pazarın çevre ilçelerden de yoğun ilgi gördüğünü ve nöbetçi noter uygulaması ile esnafların ve vatandaşların alım satım işlemlerini rahat bir şekilde yapabileceklerini söyledi.

Açık oto pazarının Salihli için önemli bir ticaret alanı olduğunu ifade eden Başkan Kayda, “Belediyemizin ve Noterliklerin nöbetçi noter uygulamasıyla ilgili talebi Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülmüştür. Açık oto pazarımız, açıldığı günden bu yana yoğun ilgi görmektedir. Pazar günleri yeni pazaryerinde hizmet veren açık oto pazarında nöbetçi noter uygulaması sayesinde çevre ilçelerden gelen vatandaşlarımız ve esnaflarımız alım satım işlemlerini hafta sonları da kolaylıkla gerçekleştirebilecek” dedi.

MANİSA 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:53

GÜNEŞ 08:21

ÖĞLE 13:19

İKİNDİ 15:47

AKŞAM 18:07

YATSI 19:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.