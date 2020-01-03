Minikler hem hayvanları tanıma hem de sevme fırsatı buldu

Cumhuriyet Anaokulu öğrencileri Harezmi Eğitim Modeli kapsamında Turgutlu Belediyesi Hayvan Barınağını ziyaret ederek hem hayvanları sevme hem de yakından tanıma fırsatı sundu.

Öğrencilerin teknolojiyi tüketen olmaktan çıkarıp, üreten ve şekil veren bir nesil haline getirmeyi amaçlayan Harezmi Eğitim Modeli kapsamında Cumhuriyet Anaokulu öğrencileri Turgutlu Belediyesi Hayvan Barınağını ziyaret etti. Öğrencilere ziyaret esnasında Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Temizlik İşleri Müdürü Evren Erbaş Ser de eşlik etti. Turgutlu Belediyesi Veterineri Yunus Karatosun tarafından minik öğrencilere barınaktaki canlar ile ilgili bilgiler aktarıldı.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser, “Öğrencilerimize küçük yaşta hayvan sevgisinin aşılanması için üzerinde önemle durduğumuz bir proje. Minik öğrencilerimiz hayvan barınağımızı ziyaret ederek hem oradaki canlarımızla ilgileniyor hem de bakımlarıyla ilgili bilgi sahibi oluyorlar. Bu tarz projelerin artarak devam etmesi en büyük dileğimiz.” dedi.

MANİSA 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:53

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