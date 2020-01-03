Manisa FK'da yeniler iddialı

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Antalya Belek'teki kamp çalışmalarını sürdüren lider Manisa Futbol Kulübü'nde devre arasında takıma katılan yeni transferler Orhan Aktaş ve Sertaç Çam, şampiyonluk mesajı verdi. 1'inci Lig ekibi Giresunspor'dan kadroya dahil edilen sol bek Orhan, "Manisa FK önü açık bir takım. Takım içinde de müthiş bir aile ortamı var. Bu birlik ve beraberlik bizi hedefe ulaştıracak" dedi.

Yine 1'inci Lig'deki Keçiörengücü'nden alınan sağ kanat Sertaç ise kariyerindeki üçüncü şampiyonluğu siyah-beyazlı formayla yaşamak istediğini söyledi.

MANİSA 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:53

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