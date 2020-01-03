İmar planındaki son durumu görüştüler

Manisa'da uzun yıllardır yapılamayan ancak geçtiğimiz yıllarda çalışmaları başlatılan yeni imar planı için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Dilşat Ulaş ve Mustafa Irmak, imar plan çalışmalarında gelinen aşamaları görüşmek üzere bir araya geldi.

Manisa'da uzun yıllardır yapılamayan ancak geçtiğimiz yıllarda çalışmaları başlatılan yeni imar planı için Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Efendioğlu, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Dilşat Ulaş, Mustafa Irmak ve Yunusemre Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Hakan Akgöl ile bir araya geldi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün makamında gerçekleştirilen toplantıda Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya da yer aldı. Toplantıda kentin kanayan yarası haline gelen imar planı çalışmalarında gelinen aşamalar görüşüldü.

MANİSA 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:53

GÜNEŞ 08:21

ÖĞLE 13:19

İKİNDİ 15:47

AKŞAM 18:07

YATSI 19:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.