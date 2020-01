Yeni yılda Salihli'deki yatırımlar hız kazanacak

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhur İttifakı’nın gücü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile 2020 yılının Salihli’nin altın yılı olacağını söyledi.

Yeni yılla birlikte yatırımların da hızlanacağını kaydeden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “31 Mart yerel seçimleri ile birlikte 2014 yılından beri başlayan değişim ve dönüşüm yatırımlarımıza ara vermeden devam etmemize Salihli halkı onay vermiş; Salihli’nin daha da büyümesine onay vermiştir. Bu noktada bizlere güvenen tüm hemşehrilerime bir kez daha teşekkür ediyor, Salihli için ter akıtan tüm yönetim ekibime, belediye meclis üyelerine, belediye çalışanlarıma şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

“2014’ten beri geride bıraktığımız her yılda Salihli’ye bir değer kattığımızı, kalıcı eserlerle geleceğe hazırladığımızı görmek benim için gurur kaynağı” diyen Başkan Kayda şu ifadeleri kullandı: “Yılların birikmiş sorunlarını azimle, sabırla, yılmadan çalışarak çözmek mutlulukların en büyüğü. Bu şehirde hep birlikte yaşıyoruz, birlikte gelecek nesillerimize bırakacağız. Bu düşünceyle çalışıyor, Salihli sevdasından gücümüzü alıyoruz. 2019 yılında yaşadığımız yerel seçimden sonra Cumhur ittifakının gücüyle Salihlimiz için hazırladığımız dev projeleri hayata geçirmeye başladık. Salihli’nin tarihine geçecek dev hizmetlerin açılışını birlikte yaptık. Doğalgazın gelmesi evlerimizi ısıtması bizim için çok önemliydi. Söz verdiğimiz gibi 2019 yılında Salihli doğalgaza kavuştu.”



“Salihli Batı Anadolu’nun parlayan yıldızı olacak”

Salihli'nin Batı Anadolu'nun parlayan yıldızı olacağını kaydeden Başkan Kayda, “Doğalgaz konusunda bizleri yalnız bırakmayan Ak Parti ve MHP milletvekillerine, Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli’ye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ederim. Önümüzdeki yıllarda Salihli, Cumhur ittifakı ile çok daha güçlü olacak. Buna yürekten inanıyorum. 2020 ve sonrası Salihli’nin altın çağları olacak. Salihli kabuğunu kırmış, bölgemizin ve Türkiye’nin parlayan yıldızı konumuna gelmiştir. Özellikle 2. Etap OSB, yatırımcıların gözdesi olmuştur. Türkiye’nin seçkin firmaları Salihli’de yatırım yapmak için yer satın almaya başladılar. İnanıyorum ki doğalgaz ile birlikte Salihli sanayi tesisleri ve işletmeleri ile Batı Anadolu’nun parlayan yıldızı olacaktır. İşsizlik azalacak halkımızın refah seviyesi artacak, şehrimiz her alanda büyük bir ivme kazanacaktır” dedi.



“Salihli için Ankara’nın yollarını aşındırıyoruz”

Büyük oranda tamamlanan Bülent Ecevit köprülü kavşağının yan bağlantı yolları ve çevre düzenlemesi bitirilerek şehrin İzmirAnkara cephesi yepyeni bir görünüme kavuştuğunu belirten Başkan Kayda, “Salihli Organize Sanayi ile birlikte organize seracılık alanında da yeni yatırımlara hazırlanıyor. Tarımsal faaliyetlerde çeşitliliği arttırmak, yatırımcı için cazip alanlar oluşturarak jeotermal enerji ile oluşturulacak organize sera bölgeleri için ilk adımı 2019 yılında attık. İnşallah 2020 yılında bu alanda başlattığımız projeleri neticelendirerek yepyeni iş alanlarını Salihli’ye kazandıracağız. 2020’de TOKİ tamam, sıra Demiryolunun şehir dışına taşınmasında. Cumhur ittifakının bir diğer yansıması da TOKİ konusunda oldu. İlk etapta 150 konut Salihli’ye yapılacak. Bu sayının önümüzdeki yıllarda daha da artacağının müjdesini buradan verebilirim. Salihli her şeyin en iyisini hak ediyor. Bu amaçla gece gündüz demeden şehrimiz için çalışıyor, Ankara’nın yollarını aşındırıyoruz. Geçtiğimiz Aralık ayı içerisinde Ulaştırma Bakanımızla gerçekleştirdiğim görüşme neticesinde Salihli’yi ikiye ayıran tren yolunun şehir dışına taşınması ile ilgili dosyayı kendilerine takdim ettim. Bu proje ile Salihli hem ulaşım anlamında hem de yepyeni sosyal alanlarla çağ atlayacak. Oluşturacak olduğumuz yeşil alan ve sosyal alanlarla Salihlimiz modern bir kimlik kazanacak.” diye konuştu.



“Bizim sevdamız Salihli”

Başkan Kayda sözlerini şöyle tamamladı: “2019 yılının 31 Mart’ında sizlerden ikinci kez aldığımız yetkiyle var gücümüzle Salihlimiz için çalışmaya devam ediyoruz. Söz konusu Salihli olunca gecemizi gündüzümüze katarız. Gücümüzü aldığımız halkımıza ve kudretinden sonsuz emin olduğumuz hakka karşı vazifelerimiz var. Salihli’nin hakkını koruyacağız. Kimseyi kayırmadan hak olan neyse onu uygulayacağız. 2014’ten beri ortaya koyduğumuz dev projelerle sözümüzü söylemiş oluyoruz. Bizim sevdamız Salihli. 102 mahalle ve 180 bini aşan insanımız adına hizmetlerimize devam edeceğiz. Önümüzdeki 2020 yılı ve devamındaki yıllarda da büyük bir aşkla çalışmaya devam edeceğiz.”

