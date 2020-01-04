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Afrin gazisinin ismi memleketinde yaşayacak

İHA

Akhisar Belediyesi 2019 yılında 6 yeni parkı hizmete açılırken, engelli bireyler için tasarlanan parklardan birine Afrin Gazisi Yunus Emre Işık'ın adını verdi.

Afrin gazisinin ismi memleketinde yaşayacak

Akhisar Belediyesi 2019 yılında 6 yeni parkı hizmete açılırken, engelli bireyler için tasarlanan parklardan birine Afrin Gazisi Yunus Emre Işık’ın adını verdi.
Akhisar Belediyesi, yeni park projeleriyle şehri yeşil alanlara kavuşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun talimatlarıyla harekete geçen Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Atatürk Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Efendi Mahallesi, Sünnetçiler Mahallesi, Muştullar Mahallesi ve Gökçeler Mahallesi’ne yeni park alanları kazandırdı. Açılan yeni parklar hem sporseverlere hem de çocuklara hitap ederken Hürriyet Mahallesi’ndeki park, engelli bireyler için özel olarak dizayn edildi. Parka, 'Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’de terör örgütleri ile mücadele ederken bastığı mayın sonucu 2 ayağını kaybeden Akhisarlı Uzman Çavuş Yunus Emre Işık’ın adı verildi.
Atatürk Mahallesinde 2 bin 760 metrekare, Hürriyet Mahallesine bin 50 metrekare, Efendi Mahallesine 945 metrekare, Sünnetçiler Mahallesi 2 bin 330 metrekare, Muştullar Mahallesinde 500 metrekare, Gökçeler Mahallesinde 80 metrekarelik alana sahip yeni parklarda, peyzaj çalışmaları, yeni banklar, yeni çocuk oyun grupları, ağaçlandırma çalışmaları yapılarak sporseverler için de spor aletleri eklendi. Bunların yanı sıra Medar Mahallesi, Zeytinliova Mahallesi, Hamidiye Mahallesi ve Kapaklı Mahallelerinde bulunan parklar yenilenerek bölge halkının hizmetine sunuldu.
Akhisar’ın doğaya önem veren bir kent olduğunu ifade eden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, çalışmalarını bu doğrultuda yürüttüklerini söyledi. Kente yeşil alanlar kazandırarak özellikle çocukların doyasıya eğlenecekleri oyun alanlarının sayısını arttırmaya özen gösterdiklerini ifade eden Başkan Dutlulu, “Betonlaşmanın hızla arttığı günümüzde yeşil alanların sayısını arttırmayı oldukça önemsiyoruz. Akhisar Belediyesi olarak 9 ay içerisinde şehrimize 6 yeni park alanı kazandırdık. Bu kapsamda, özellikle çocuklarımızın doyasıya eğlenebilmelerinin yanı sıra, halkımızın da aileleri ile birlikte keyifli vakit geçirebilmelerini istedik. Halkımızdan bu konuda çok olumlu geri dönüşler aldık. Onların isteği doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Akhisar’ımızı daha yeşil bir hale getirmek için çalışacağız” diye konuştu.

“Gazilerimizin isimlerini hayattalarken yaşatmak istiyoruz"
2019 yılının son meclis toplantısında alınan karar ile Hürriyet Mahallesi’ne yapılan ve engelli bireylerin de vakit geçirebilmeleri için özel olarak dizayn edilen parka Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’de terör örgütleri ile mücadele ederken bastığı mayın sonucu 2 ayağını kaybeden Akhisarlı Uzman Çavuş Yunus Emre Işık’ın adı verildiğini söyleyen Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Bizler için hayatlarını ortaya koyan Şehitlerimizin ve Gazilerimizin yeri bizim için her zaman başkadır. Daha önceden Akhisarlı Şehidimiz Fevzi Kıral’ın ismini sokağa vermiştik. Yunus Emre kardeşimizi de Akhisar’da herkes tanıyor; onunla gurur duyuyoruz. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye’nin Afrin bölgesinde teröristlerle mücadele ederken ayaklarını kaybetmişti. Onun ismini şehrimizde yaşatmak istedik ve meclisimizde bu konuda karar aldık. Gazilerimizin isimlerini hayattalarken yaşatmak istiyoruz. Gazimizin evine yakın bir parka adını verdik. Gazilerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Yaptığımız park engelli çocuklarımızın da eğlenebilmeleri için dizayn edildi. Akhisar’ımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
Vatandaşlar engelli bireyleri önemsediği ve Akhisar’da ilk defa engelli bireyler için bir park yaptığı için Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya teşekkürlerini iletti.

MANİSA

04 Ocak 2020 Cumartesi

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