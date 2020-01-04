Alaşehir Belediyespor'a 5 yeni takviye

Manisa Süper Amatör Kümede mücadele eden Alaşehir Belediyespor, devre arası yaptığı transferlerle 5 futbolcuyu renklerine bağladı.

Manisa Süper Amatör Kümede mücadele eden Alaşehir Belediyespor gruptan çıkmak için kolları sıvadı. İşadamı Hüseyin Akgül’ün Kulüp Başkanlığına gelmesiyle hamle yapan ve şampiyon olmayı hedefleyen Alaşehir Belediyespor devre arasında 5 yeni transfer yaparak takımı güçlendirdi. Alaşehir Belediyespor'a transfer olan Alaşehir Yıldızspor'dan Emre Ertekin, Kulaspordan Gürbüz Bardak, Alaçatıspor'dan Semih Yılmaz, Eskişehir Sağlıkspor'dan Oğuzhan Türkoğlu ve Muğlaspor'dan Abdulgani Demir için imza töreni düzenlendi. Alaşehir Belediyesinde düzenlenen imza töreninde konuşan Alaşehir Belediye başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Biz bu ligde oyalanmak istemiyoruz. Bir an önce BAL, daha sonra 3. Lige çıkmak istiyoruz. Alaşehirlileri sahaya bekliyoruz. Sahaları dolduralım, motivasyonu dolu olan gençlerimize destek verelim ve 3. Lige bir an önce ulaşalım" dedi.

İmza törenine Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Hüseyin Akgül, Belediye Meclis Üyesi Haliz Özcan ve Erdil Dağdelen katıldı.

MANİSA 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:53

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