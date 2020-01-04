Toprak altındaki tanktan 23 ton kaçak akaryakıt çıktı

- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, bir akaryakıt istasyonuna düzenlenen operasyonda, toprağın altına gizlenmiş tankta 23 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ekipleri, dün gece İzmirAnkara karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda denetim yaptı. İstasyona ait ana binanın arka kısmında bir tanker fark eden ekipler, alınan arama kararının ardından bu bölgede kazı yaptı. Kazıda, gizli tanka ulaşan bağlantılar tespit edildi. İş makineleri eşliğinde yapılan çalışmalar sonucunda toprağın altında gömülü olan tank yerinden çıkarıldı. Yapılan kontrolde, toplam 23 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. İstasyonla ilgili idari işlem uygulanırken; A.E, M.G. ve E.Y, hakkında '5607 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, ilçede huzur ve güvenliği sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin süreceğini kaydetti.



MANİSA 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:53

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