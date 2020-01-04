Salihli Belediyesi’nden çevre duyarlılığı

Manisa'nın Salihli ilçesinde geri dönüşüme katkı sağlamak amacıyla başlatılan "Nereye Atayım" uygulaması kapsamında kentin belirli noktalarına geri dönüşüm konteynerleri konuldu.

Salihli Belediyesi, geri dönüşüme önem verme adına daha temiz çevre ve daha az enerji kullanımı alanındaki çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek "Nereye Atayım" uygulamasını kullanmaya başladı. Şehir merkezinde, ana caddeler başta olmak üzere alışveriş merkezleri ile marketlerin bulunduğu alanlara geri dönüşüm konteynerleri ile cam ve plastik şişe kafesleri konuldu.

Belediyenin internet sitesinde yer alan ‘Nereye Atayım’ uygulaması ile geri dönüşümün sağlıklı bir biçimde yapılması, atıkların kaynağında düzgün bir şekilde toplanarak çevre bilincinin arttırılmasının amaçlandığı belirtildi.

MANİSA 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:53

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