Hafızlık ve ezan okuma yarışması Salihli’de yapıldı

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Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen “Genç Muhafızlar Hafızlık” ve “Genç Bilaller Ezan Okuma” yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Manisa il geneli İmam Hatip Lisesi öğrencileri arası “Genç Muhafızlar Hafızlık” ve “Genç Bilaller Ezan Okuma” yarışmaları Salihli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde ve Şehit Mustafa Serin Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde Salihli'de gerçekleştirildi.

Salihli Belediyesi Zafer Keskiner Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen yarışmaya Manisa genelinden 12 İmam Hatip Lisesi öğrencileri katıldı. Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışmasında 1. Akhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Furkan Kaya, 2. Soma Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mehmet Özay, 3. Yunusemre Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ahmet Hulusi Yumuk olurken, Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışmasında 1.Turgutlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Bünyamin Koşar, 2. Yunusemre Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hüseyin Gülmaz, 3. Akhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Burak Yılmaz oldu.

Dereceye giren öğrencilerin ödüllerini başta Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam olmak üzere Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç tarafından verildi.

MANİSA 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:53

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