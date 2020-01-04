Manisa Prime’da çalışmalar devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Manisa Prime projesinde incelemede bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve içerisinde alışveriş merkezi, otel ve Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası gibi alanların bulunduğu Manisa Prime’da inşaat çalışmaları devam ediyor. Dev projede incelemede bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, başkan danışmanları ve daire başkanları eşlik etti. Şantiye sorumlularından projenin durumu hakkında bilgi alan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, daha sonra projenin iç dizaynında kullanılacak olan malzemeleri inceledi.

Projede çalışmaların sorunsuz devam ettiğini belirten Başkan Ergün, “Alışveriş merkezi, 5 yıldızlı otel ve Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası gibi alanların bulunduğu dev yatırımımızda çalışmalar hızla devam ediyor. Dev projemiz tamamlandığında, kentin sosyal hayatına yeni bir soluk katacağını düşünüyorum. Güzel Manisa’mıza hayırlı olsun” dedi.

MANİSA 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:53

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