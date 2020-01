Manisa FK Antalya kampını tamamladı

Manisa Futbol Kulübü 26 Aralık 2019 tarihinde başlayan Antalya Belek kampını tamamladı. Manisa FK, ikinci yarının hazırlıklarına 6 Ocak Pazartesi günü Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde devam edecek.

Teknik Direktör İsmail Ertekin yönetiminde Antalya’daki son idman, kamp yapılan Su Sesi Otel’in bahçesindeki sahada gerçekleşti. Pazar gününü izinli olarak geçirecek olan takım, Pazartesi günü Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde toplanacak ve hafta sonunda ligin ikinci yarısının ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı Zonguldak Kömürspor maçının hazırlıklarına başlayacak.



Son hazırlık maçını 52 kazandı

Manisa Futbol Kulübü, Antalya Belek kampında, Belediye Derincespor ile oynadığı ikinci ve son hazırlık maçını Sinan Kurumuş, (2), Umut Kaya (2) ve Ferhat’ın golleriyle 52 gibi farklı bir skorla kazanmasını bildi.



Ertekin, “Müthiş bir kamp dönemi geçirdik”

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta ligin ilk yarısını 42 puanla lider olarak tamamlayan ve Antalya Belek kampını tamamlayan Manisa Futbol Kulübünde Teknik Direktör İsmail Ertekin, kamp dönemine değerlendirdi ve ikinci yarı maçları öncesinde açıklamalarda bulundu. Antalya Belek kampında her şeyin mükemmel geçtiğini söyleyen teknik direktör Ertekin, “Geldiğimiz günden bu yana hem hava şartları, hem saha şartları çok iyiydi. Biz de bunu en iyi şekilde değerlendirdik. Oyuncularımızda gerçekten 10 günlük bölümde müthiş bir çalışma örneği gösterdiler. İlk yarının sonlarına doğru kaybettiğimiz enerjiyi futbolcularımıza tekrar yüklediğimizi düşünüyorum. İnşallah ikinci yarının başlamasıyla birlikte bu enerjiyi sahaya yansıtır arkadaşlarımız. Beklentimiz bu yönde” diye konuştu.



“İkinci yarı daha iyi bir Manisa Futbol Kulübü ortaya çıkacaktır”

Antalya Belek kampını genel anlamda ağır idmanlar ile tamamladıklarını ifade eden Ertekin, “Genel anlamda ağır idmanlar yaptık ve üstüne de iki tane hazırlık maçı oynadık. Performans olarak bakıldığında oldukça iyi durumdayız. Bizim şu anda en büyük handikabımız ise sarı kart sınırında olan futbolcularımızın sayısının çok olması. 3’er sarı kartlı çok oyuncumuz var. Hem sayısal olarak takımımızı tamamlama açısından hem de katkı anlamında başkanımız Mevlüt Aktan, yöneticilerimiz ve CEO’muz Levent Devrim takviye konusunda çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürüyorlar. Ek takviye oyuncu alabilirsek, tahmin ediyorum ki ikinci yarıda çok daha güçlü bir Manisa Futbol Kulübü ortaya çıkacaktır” sözlerini kullandı.



“Yeni transferlerimiz takıma çabuk adapte oldu”

Devre arasında transfer ettikleri futbolcularla ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Ertekin, “Scout ekibimizin izlediği, bizlerin beğendiği bu oyuncular oldukça iyiler. Takıma çabuk adapte oldular. Bu bizim için oldukça sevindirici bir olay. Şu anda sayısal olarak eksiklerimiz var. Bu eksikleri tamamlamak gerekiyor” diye konuştu.



“Bu tür aralardan sonra ilk maçlar her zaman zor olur”

Şampiyonluk yolunda kendilerinin ortaya koyacağı mücadelenin önemine de değinen Ertekin, “Bizim şu anda en büyük rakibimizin kendimiz olduğunu düşünüyorum. Eğer çıktığımız maçlarda coşkumuzu, isteğimizi ve arzumuzu sahaya yansıtırsak önümüzde kimse duramaz. Şu anda ligin zirvesindeyiz. Şampiyonluk ipini sezon sonunda inşallah biz göğüsleyeceğiz. İkinci yarının ilk haftasında deplasmanda Zonguldak Kömürspor ile karşılaşacağız. Bu tür aralardan sonra ilk maçlar her zaman zor oluyor. Ama biz bu çalışmamızı, bu tempomuzu, bu coşkumuzu ilk maçta sahaya yansıtacağımızı düşünüyorum. İnşallah kazanıp geleceğiz” ifadelerini kullandı.



“İlk yarının sonlarında yaşanan aksamaları kapattığımızı düşünüyorum”

Bol aksiyonlu, iyi futbol oynayan ve bol gol atan bir takım olduklarını dile getiren Ertekin, sözlerine şu şekilde son noktayı koydu: “Devrenin sonunda bunda biraz aksamalar oldu. Bu aksamaları devre arasında kapattığımızı düşünüyorum. İkinci devre taraftarlarımıza hem iyi oyun, hem de bol gollü ve kazanacağımız maçlar izlettirmek istiyoruz. Biz hedefi olan bir takımız. Sezon sonunda şampiyonluk ipini taraftarlarımızın da desteğiyle mutlaka göğüsleyeceğimize inanıyorum.”

MANİSA 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:54

GÜNEŞ 08:21

ÖĞLE 13:20

İKİNDİ 15:48

AKŞAM 18:09

YATSI 19:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.