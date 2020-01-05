Manisa FK Antalya kampını tamamladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Manisa FK Antalya kampını tamamladı

İHA

Manisa FK Antalya kampını tamamladı

Manisa Futbol Kulübü 26 Aralık 2019 tarihinde başlayan Antalya Belek kampını tamamladı. Manisa FK, ikinci yarının hazırlıklarına 6 Ocak Pazartesi günü Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde devam edecek.
Teknik Direktör İsmail Ertekin yönetiminde Antalya’daki son idman, kamp yapılan Su Sesi Otel’in bahçesindeki sahada gerçekleşti. Pazar gününü izinli olarak geçirecek olan takım, Pazartesi günü Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde toplanacak ve hafta sonunda ligin ikinci yarısının ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı Zonguldak Kömürspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

Son hazırlık maçını 52 kazandı
Manisa Futbol Kulübü, Antalya Belek kampında, Belediye Derincespor ile oynadığı ikinci ve son hazırlık maçını Sinan Kurumuş, (2), Umut Kaya (2) ve Ferhat’ın golleriyle 52 gibi farklı bir skorla kazanmasını bildi.

Ertekin, “Müthiş bir kamp dönemi geçirdik”
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta ligin ilk yarısını 42 puanla lider olarak tamamlayan ve Antalya Belek kampını tamamlayan Manisa Futbol Kulübünde Teknik Direktör İsmail Ertekin, kamp dönemine değerlendirdi ve ikinci yarı maçları öncesinde açıklamalarda bulundu. Antalya Belek kampında her şeyin mükemmel geçtiğini söyleyen teknik direktör Ertekin, “Geldiğimiz günden bu yana hem hava şartları, hem saha şartları çok iyiydi. Biz de bunu en iyi şekilde değerlendirdik. Oyuncularımızda gerçekten 10 günlük bölümde müthiş bir çalışma örneği gösterdiler. İlk yarının sonlarına doğru kaybettiğimiz enerjiyi futbolcularımıza tekrar yüklediğimizi düşünüyorum. İnşallah ikinci yarının başlamasıyla birlikte bu enerjiyi sahaya yansıtır arkadaşlarımız. Beklentimiz bu yönde” diye konuştu.

“İkinci yarı daha iyi bir Manisa Futbol Kulübü ortaya çıkacaktır”
Antalya Belek kampını genel anlamda ağır idmanlar ile tamamladıklarını ifade eden Ertekin, “Genel anlamda ağır idmanlar yaptık ve üstüne de iki tane hazırlık maçı oynadık. Performans olarak bakıldığında oldukça iyi durumdayız. Bizim şu anda en büyük handikabımız ise sarı kart sınırında olan futbolcularımızın sayısının çok olması. 3’er sarı kartlı çok oyuncumuz var. Hem sayısal olarak takımımızı tamamlama açısından hem de katkı anlamında başkanımız Mevlüt Aktan, yöneticilerimiz ve CEO’muz Levent Devrim takviye konusunda çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürüyorlar. Ek takviye oyuncu alabilirsek, tahmin ediyorum ki ikinci yarıda çok daha güçlü bir Manisa Futbol Kulübü ortaya çıkacaktır” sözlerini kullandı.

“Yeni transferlerimiz takıma çabuk adapte oldu”
Devre arasında transfer ettikleri futbolcularla ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Ertekin, “Scout ekibimizin izlediği, bizlerin beğendiği bu oyuncular oldukça iyiler. Takıma çabuk adapte oldular. Bu bizim için oldukça sevindirici bir olay. Şu anda sayısal olarak eksiklerimiz var. Bu eksikleri tamamlamak gerekiyor” diye konuştu.

“Bu tür aralardan sonra ilk maçlar her zaman zor olur”
Şampiyonluk yolunda kendilerinin ortaya koyacağı mücadelenin önemine de değinen Ertekin, “Bizim şu anda en büyük rakibimizin kendimiz olduğunu düşünüyorum. Eğer çıktığımız maçlarda coşkumuzu, isteğimizi ve arzumuzu sahaya yansıtırsak önümüzde kimse duramaz. Şu anda ligin zirvesindeyiz. Şampiyonluk ipini sezon sonunda inşallah biz göğüsleyeceğiz. İkinci yarının ilk haftasında deplasmanda Zonguldak Kömürspor ile karşılaşacağız. Bu tür aralardan sonra ilk maçlar her zaman zor oluyor. Ama biz bu çalışmamızı, bu tempomuzu, bu coşkumuzu ilk maçta sahaya yansıtacağımızı düşünüyorum. İnşallah kazanıp geleceğiz” ifadelerini kullandı.

“İlk yarının sonlarında yaşanan aksamaları kapattığımızı düşünüyorum”
Bol aksiyonlu, iyi futbol oynayan ve bol gol atan bir takım olduklarını dile getiren Ertekin, sözlerine şu şekilde son noktayı koydu: “Devrenin sonunda bunda biraz aksamalar oldu. Bu aksamaları devre arasında kapattığımızı düşünüyorum. İkinci devre taraftarlarımıza hem iyi oyun, hem de bol gollü ve kazanacağımız maçlar izlettirmek istiyoruz. Biz hedefi olan bir takımız. Sezon sonunda şampiyonluk ipini taraftarlarımızın da desteğiyle mutlaka göğüsleyeceğimize inanıyorum.”

MANİSA

05 Ocak 2020 Pazar

  • İMSAK 06:54
  • GÜNEŞ 08:21
  • ÖĞLE 13:20
  • İKİNDİ 15:48
  • AKŞAM 18:09
  • YATSI 19:32
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

"Sünnet için en ideal dönem ilk 4 hafta" Manisa Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahi Hekimi Op. Dr. Ali Gürtuna: “Son yıllarda doğumu takip eden ilk 4-6 hafta içinde bebeklerde yara iyileşmesinin çabuk olması, sünnet sonrası bakımın büyük yaştaki çocuklara oranla daha kolay olması ve psikolojik travma oluşturmaması nedeniyle en ideal yaş olarak kabul edilmektedir” “Sünnet penis kanseri ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar açısından da koruyucu öneme sahiptir”
YEREL HABERLER "Sünnet için en ideal dönem ilk 4 hafta" Manisa Şehir ...
Durdurulan araçtan onlarca kaçak içki çıktı Manisa’da uygulama noktasında durdurulan bir araç içinde 84 adet sahte bandrollü kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Durdurulan araçtan onlarca kaçak içki çıktı Manisa’da ...
Yaşlı çifti, karbonmonoksit gazı ayırdı
YEREL HABERLER Yaşlı çifti, karbonmonoksit gazı ayırdı
Sobadan zehirlenen yaşlı adam 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Sobadan zehirlenen yaşlı adam 13 günlük yaşam ...
Manisa Prime’da çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Manisa Prime’da çalışmalar devam ediyor
500 öğrenci deneme sınavında ter döktü
YEREL HABERLER 500 öğrenci deneme sınavında ter döktü
Salihli zabıtası halkın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Salihli zabıtası halkın sağlığıyla oynayanlara göz ...
Manisa’da Ocak ayında üzüm hasadı 2020’nin ilk üzüm hasadı Manisa’da yapıldı
YEREL HABERLER Manisa’da Ocak ayında üzüm hasadı 2020’nin ilk üzüm ...
Salihli Razlıspor’da Levent Yıldız dönemi
YEREL HABERLER Salihli Razlıspor’da Levent Yıldız dönemi
Hafızlık ve ezan okuma yarışması Salihli’de yapıldı
YEREL HABERLER Hafızlık ve ezan okuma yarışması Salihli’de yapıldı
Salihli Belediyesi’nden çevre duyarlılığı
YEREL HABERLER Salihli Belediyesi’nden çevre duyarlılığı
Manisa FK'dan Oğuz atağı
YEREL HABERLER Manisa FK'dan Oğuz atağı
Toprak altındaki tanktan 23 ton kaçak akaryakıt çıktı
YEREL HABERLER Toprak altındaki tanktan 23 ton kaçak akaryakıt çıktı
Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 24 yaralı
YEREL HABERLER Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, ...
İşçi servisiyle kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 24 yaralı
YEREL HABERLER İşçi servisiyle kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 24 yaralı
Manisa’da gizli tanktan 23 ton kaçak akaryakıt çıktı Akaryakıt istasyonda gizli tank bulundu
YEREL HABERLER Manisa’da gizli tanktan 23 ton kaçak akaryakıt ...
Vali Deniz Manisa’nın tarihi alanlarında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Deniz Manisa’nın tarihi alanlarında ...
Hükümlüler Kamuda Çalışacak
YEREL HABERLER Hükümlüler Kamuda Çalışacak
Alaşehir Belediyespor'a 5 yeni takviye
YEREL HABERLER Alaşehir Belediyespor'a 5 yeni takviye
Afrin gazisinin ismi memleketinde yaşayacak
YEREL HABERLER Afrin gazisinin ismi memleketinde yaşayacak
Hayvan hırsızı 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Hayvan hırsızı 4 kişi tutuklandı
Manisa’da Belediye Meclis üyelerinden Çin zulmüne tişörtlü tepki
YEREL HABERLER Manisa’da Belediye Meclis üyelerinden Çin zulmüne ...
Keman eşliğinde kitap okudular
YEREL HABERLER Keman eşliğinde kitap okudular
Manisa’nın güvenliği ve asayişi masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Manisa’nın güvenliği ve asayişi masaya yatırıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X