Jeopark Kula ikinci devreye galibiyetle başladı İnegöl Belediyespor: 1 - Jeopark Kula Belediyespor: 3

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi’nde mücadele eden Jeopark Kula Belediyespor, ikinci devrenin ilk maçında konuk olduğu İnegöl Belediyespor’u 31 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi’nde Kula’yı temsil eden Jeopark Kula Belediyespor, ligin 12. haftasında İnegöl Belediyespor’a konuk oldu. İnegöl Yenice Spor Salonu’nda oynanan mücadelenin ilk setinde 10 geriye düşen Kula temsilcisi, mücadeleden 31 galip ayrıldı. Toplamda 118 dakika süren müsabakada setler 2624, 2125, 2426 ve 2125’lik sonuçlar ve Jeopark Kula Belediyespor’un 31’lik galibiyetiyle sonuçlandı.

12. haftada alınan sonuçlara göre Play Off umudunu artıran Jeopark Kula Belediyespor puanını 24’e yükseltirken, İnegöl Belediyespor ise 8 puanda kaldı.

MANİSA 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:54

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