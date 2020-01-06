Manisa’da 3.2 büyüklüğünde deprem

Güvenlik Uzmanı Ağar: "Ya İran siner ya kıyamet kopar!"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan verilere göre, Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde saat 03.14 sıralarında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre altında meydana gelen deprem kısa sürerken, can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Depremin çevre ilçelerden de hissedildiği belirtildi.

MANİSA 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:54

GÜNEŞ 08:21

ÖĞLE 13:21

İKİNDİ 15:49

AKŞAM 18:10

YATSI 19:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.