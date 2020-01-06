Manisa’da bazı okullara kar tatili

Manisa Valiliği, Akhisar ilçesinin kırsal mahallelerindeki bazı okulların kar yağışı nedeniyle bir gün tatil edildiğini açıkladı.

Manisa’nın Akhisar ilçesinin kırsal kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı okullara bir günlük kar tatili verildi. Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlimiz Akhisar ilçesine bağlı, Hanpaşa ve Dağdere Kırsal Mahalle İlk ve Ortaokulları, Kömürcü Birleştirilmiş Sınıflı İlkokulu, Başlamış Ceyhan Karasoy İlk ve Ortaokuluna taşınan Akkocalı Mahallesi Öğrencileri için 06.01.2020 günü kar sebebiyle okullar tatil edilmiştir.”

MANİSA 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:54

GÜNEŞ 08:21

ÖĞLE 13:21

İKİNDİ 15:49

AKŞAM 18:10

YATSI 19:32

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