Turgutlu'da 15 okul kar yağışı nedeniyle tatil

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dağ köylerinde devam eden kar yağışı okulların tatil olmasına neden oldu. Şehir merkezinde eğitim ve öğretim devam ederken yüksek kesimlerde bulunan 15 okulda eğitim ve öğretime ara verildiği açıklandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dağ köylerinde devam eden kar yağışı okulların tatil olmasına neden oldu. Dağmarmara Köy grubundaki 6 okul, Baktırlı, Karaoluk, Sivrice, Dağyeni Köy, Ayvacık, Güney, Kayrak, Gökgedik, Yukarı Bozkır olmak üzere 15 okulda eğitim ve öğretime ara verildi.

MANİSA 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:54

GÜNEŞ 08:21

ÖĞLE 13:21

İKİNDİ 15:49

AKŞAM 18:10

YATSI 19:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.