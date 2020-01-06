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Gördes’e yılın ilk karı düştü

İHA

Manisa'nın Gördes ilçesine yılın ilk karı yağ yağışı başladı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı uzun zamandır kara hasret olan vatandaşları sevindirdi.

Gördes’e yılın ilk karı düştü

Manisa’nın Gördes ilçesine yılın ilk karı yağ yağışı başladı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı uzun zamandır kara hasret olan vatandaşları sevindirdi.
Yaz ve sonbahar dönemini kurak geçiren Manisa’nın Gördes ilçesine kış mevsiminin ilk karı yeni yılla birlikte yağdı. Kar yağışıyla birlikte Gördes ilçe merkezi ve dağlar beyaza bürünürken kartpostallık görüntüler oluştu. Kurak geçen yaz ve sonbaharın ardından yağan kar yağışı özellikle çiftçileri mutlu ederken çocuklar da yağan karla birlikte büyük sevinç yaşadı. Kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

MANİSA

06 Ocak 2020 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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