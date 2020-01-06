Yunusemreli voleybolcular Manisa’yı temsil edecek

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Yunusemre Belediyespor Voleybol Takımı sporcularından Ceylin Paksoy ve Doğa Öz, Kütahya’da yapılacak Voleybol Anadolu Yıldızlar Ligi Çeyrek Final müsabakalarında Manisa’yı temsil edecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonuyla düzenlenen Voleybol Anadolu Yıldızları turnuvası çeyrek final maçları 101112 Ocak’ta Kütahya’da yapılacak. 1315 Aralık 2019 tarihleri arasında Bilecik’te düzenlenen turnuvada Manisa’yı temsil eden Yunusemre Belediyesporlu Ceylin Paksoy ve Doğa Öz Kütahya’da yapılacak çeyrek final maçlarında da Manisa’yı temsil edecek.

Başarılı sporcuları kutlayan Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan, yakalanan başarının kendilerini gururlandırdığını söyledi.

MANİSA 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:54

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