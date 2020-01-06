Selendi'de yol açma çalışmaları sürüyor

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Manisa'nın Selendi ilçesinin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı artarak devam ederken, kapanan yollarda Manisa Büyükşehir Belediyesi ve karayolları ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışı ile birlikte Selendi'nin Rahmanlar ile Hacılar arası ile Tavak Omurlar arasında yolları açmak için Büyükşehir Belediyesi, Selendi Simav Karayolunda ise karayolları ekipleri kar küreme çalışmaları yapıyor. Dün gece saatlerinde başlayan kar yağışının devam edeceği belirtildi.

MANİSA 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:54

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