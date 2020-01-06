Kar nedeniyle yolda kalan araçlar kurtarıldı

Manisa'nın Demirci ilçesinde etkisini artıran kar yağışı sebebiyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 40 santimetreye yaklaşırken, yolda kalan sürücüler de arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

Demirci ilçe merkezinde de etkili olan kar ve tipi sebebiyle ilçeye taşımalı eğitim gören öğrenciler için okullar kaymakamlık tarafından yarım gün tatil edildi. Demirci Belediyesi ekipleri ilçe merkezinde yolların buz tutması için gün boyu tuzlama ve kar temizleme çalışmalarına devam ederken, Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Fen İşleri ekipleri, kar yağışının etkili olduğu Çanakçı, Mahmutlar Bardakçı ve Sındırgı ilçe sınırına kadar olan bölümde 3 iş makinesi ile kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Demirci Simav karayolu 1470 rakımlı Akçakertik mevkinde kar yağışı sebebiyle mahsur kalan 4 araç Demirci Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

Kar yağışının keyfini yaşayan çocuklar da okul bahçelerinde kar topu oynayıp, kardan adam yaptı.

Yetkililer Demirci Simav karayolunda kar lastiği ve zincir bulunmayan araçların yola çıkmaması konusunda uyardı.

MANİSA 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:54

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