Kula'da karla mücadele

MANİSA'nın Kula ilçesinde, Karayolları ekipleri, sabah başlayan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama olmaması için tuzlama ve küreme çalışması yaptı.

Kula'da, dün gece yağmurla karışık olarak başlayan kar yağışı, bugün sabah yoğun kar yağışına dönüştü. Yağışın şiddetinin artmasıyla Karayolları ekipleri, ilçe sınırlarında kalan İzmirAnkara yolunda, ulaşımda aksama olmaması için tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. Trafik ekipleri ise sürücüleri dikkatli gitmeleri konusunda uyardı. Ayrıca ilçede etkili olan sis nedeniyle yaklaşık 20 metreye kadar düşen görüş uzaklığı için de sürücüler uyarıldı.



MANİSA 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:54

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