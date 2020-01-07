Alaşehir'de kar nedeniyle kapanan yollar açıldı

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yollar, ekiplerin çalışmaları sonucunda ulaşıma açıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Yaklaşık 30 santimetreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle ilçeye bağlı Horzumalayaka, Horzumkeserler, Serinyayla, Çamlıbel, Dağhacıyusuf, Kestanederesi, Çarıktekke, Çarıkbozdağ, ve Evrenli mahallelerinde ulaşım kapandı. Gece saatlerinden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler karla kapanan yolların ulaşıma açılmasını sağladı. Alaşehir Belediyesine bağlı ekiplerin kar nöbeti sürerken Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, kar nedeniyle ulaşıma kapalı olan mahallenin kalmadığını söyledi. Başkan Öküzcüoğlu ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürerek yolları açık tuttuklarını belirtti.

MANİSA 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:54

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