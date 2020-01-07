Alaşehir Devlet Hastanesine yeni başhekim

Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekimliğine, Manisa Şehir Hastaneleri Ortopedi Uzmanı Operatör Doktor Kadir Gem atandı.

Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Orhan Kırmalı’nın istifa etmesiyle boşalan göreve Manisa Şehir Hastaneleri Ortopedi Uzmanı Operatör Doktor Kadir Gem atandı. Görevine başlayan Dr. Gem, "Alaşehir Devlet Hastanesi konum itibariyle büyük bir çevreye hizmet veriyor. Alaşehirli vatandaşlarımızın yanı sıra Sarıgöl, Kula, Eşme, Buldan ve Salihli ilçemizin bazı mahalleleri Alaşehir Devlet Hastanesi’nden hizmet alıyor. Hizmet ve başarı bir ekip işidir. Hastanemizde çalışan doktor, hemşire, memur ve yardımcı personeller olarak, el birliği ile hizmet seviyemizi her gün biraz daha artırarak en iyi, en kaliteli hizmeti vereceğiz" dedi.

MANİSA 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:54

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