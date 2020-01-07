Şiddetli kaşıntınız varsa dikkat Uzm. Dr. Tubanur Çetinarslan en önemli belirtisi şiddetli kaşıntı olan uyuz hastalığı hakkında bilgilendirmede bulundu

Şiddetli kaşıntıyla ortaya çıkan uyuz hastalığının basit bir alerji olduğu düşünülerek ihmal edildiğini söyleyen Manisa Şehir Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Hekimi Uzm. Dr. Tubanur Çetinarslan uyuz hastalığı ve belirtileri hakkında bilgiler verdi.

Uyuz hastalığına gözle görülemeyen mikroskobik boyuttaki parazitlerin neden olduğunu ve kaşıntılı döküntülerle seyreden oldukça bulaşıcı bir hastalık olduğunu kaydeden Çetinarslan, "Uyuz hastalığı genellikle el parmak aralarına, el bileğinin iç kısımlarına, koltuk altlarına, göğüs bölgesine, göbek çevresine ve genital bölgeye yerleşmektedir. Bebeklerde ve çocuklarda yüzü ve saçlı deriyi de tutabilir. Hastalığın en önemli semptomu geceleri ve sıcak banyoyla artan şiddetli kaşıntıdır. Hastalık 2030 dakika gibi bir sürede yakın temasla el sıkışma, aynı yatakta yatma gibi veya ortak kıyafet, havlu benzeri ürünlerin kullanımıyla bulaşabilmektedir. Uyuz hastalığı toplu yaşanan yerlerde okul, yurt, kışla gibi yerlerde çok hızlı yayılabilmektedir. Uyuzun tedavisinde çeşitli losyonlar ve kremler kullanılmaktadır. Aynı ortamda yaşayan tüm bireyler aktif şikayeti olmasa bile aynı anda tedavi edilmelidir. Ayrıca tüm yatak örtüsü, çarşaf, kıyafet gibi eşyalar yüksek ısıda yıkanmalı ve ütülenmelidir. Başarılı bir tedavi sonrasında da 26 hafta daha kaşıntı devam edebilmektedir" dedi.

MANİSA 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:54

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