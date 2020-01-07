Somaspor Taner'i de aldı

"Annem benim her şeyim"

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- TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta devre arasında kadrosunda operasyona giden Play-Off hattındaki Somaspor, Bayrampaşa'dan 27 yaşındaki ön libero Taner Yıldız'ı da renklerine bağladı. Taner, sezonun ilk yarısında gruptaki rakiplerden Bayrampaşa'da 11 maçta görev yaptı. Somaspor, ara transfer döneminde daha önce Yasin Hatipoğlu, Bilal Şeflek, Ahmet Tamet, Çağlayan Gülügen, Bedirhan Çelik, Hayri Mert Yomralıoğlu ve Oğuzhan Nemli ile yollarını ayırıp Ci Group Buca'dan forvet arkası Cafercan Aksu, Kızılcabölükspor'dan forvet Melih Vardar, Sivas Belediyespor'dan sağ kanat Mustafa Aydoğdu ve 1922 Konyaspor'dan orta saha oyuncusu Nurettin Çağlar'ı kadrosuna katmıştı.



MANİSA 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:54

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