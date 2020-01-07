Şehzadeler Belediyesi’nden canlar için kedi evi

Soğuk kış günlerinde sokakta kalan canlar için önceki yıllarda "Kedi Evi" projesini hayata geçiren Şehzadeler Belediyesi, bu yıl da yine canları unutmadı.

Şehzadeler Belediyesi önceki yıllarda soğuk kış günlerinde sokakta kalan canlar için hayata geçirdiği "Kedi Evi" projesini bu yıl da sürdürüyor. Soğuk havanın iyiden iyiye etkiliği olduğu bu günlerde belediye tarafından hazırlatılan Kedi Evleri vatandaşlara dağıtılmaya başlandı. Projenin duyurusunu Başkan Yardımcısı Bilal Demir ve Meclis üyeleriyle birlikte yapan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Belediyesi olarak bu yıl da duyarlı vatandaşlara Kedi Evleri dağıtmaya devam ettiklerini belirterek, “Kedi evlerimiz özel bir malzemeden üretildi. Vatandaşlarımız kedi evlerini gelip imza karşılığında alarak katlayıp, kurduktan sonra kullanıma sunabiliyor. Olumsuz hava şartlarından aşırı soğuklardan kedilerimiz, canlarımız, sokak hayvanları etkilenmesin diye hayvanseverlerimize ücretsiz olarak, imza karşılığında veriyoruz. Kedi evlerinin içerisine vatandaşlarımız evlerinden de bir sünger yerleştirirlerse çok daha sıcak bir ortamı kedilerimiz için sağlamış olacağız. Bütün vatandaşlarımıza buradan çağrımızdır. Sokakta yaşayan canlar da bir candır. Onlara sahip çıkmalıyız. Bu bağlamda da kedi evlerini belediyemizden gelip ücretsiz alarak canların hizmetine sunabilirler. Havalar ısındıktan sonra da söküp, katlayarak evlerinin bir yerine koyup, ihtiyaç halinde yine kullanabilirler. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum”

Başkan Çelik’in açıklamalarının ardından Şehzadeler Belediyesi Beyaz Masa biriminden kedi evleri vatandaşlara dağıtılmaya başlandı.

MANİSA 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:54

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