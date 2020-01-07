Manisa'da, fırtınada elektrik direkleri devrildi

MANİSA'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, çıkan fırtınada bazı elektrik direkleri devrildi. Bölgede meydana gelen elektrik arızası, ekiplerce giderildi.

Yunt Dağı ve Spil Dağı bölgelerinde, yoğun kar yağışı etkili oldu. Bölgede fırtına da çıkarken, bazı elektrik direkleri devrildi. Elektrik arızası, meydana gelirken, onarım için elektrik dağıtım şirketi ekipleri, bölgeye ulaştı. Ekiplere, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı karla mücadele görevlileri de eşlik etti. Ekipler, devrilen direkleri yeniden yerleştirip, arızayı giderdi.



MANİSA 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:54

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