Sağlık-Sen görme engelli personeli unutmadı

Bunu da gördük! 30 dakikada bir onu yemeden duramıyor

SağlıkSen Manisa Şubesi Engelli Memurlar Komisyonu tarafından, Merkezefendi Devlet Hastanesinde çalışan görme engelli personel için kutlama programı düzenleyerek pasta kesti.

714 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla, SağlıkSen Manisa Şubesi Engelli Memurlar Komisyonu tarafından, Merkezefendi Devlet Hastanesinde çalışan görme engelli personel için bir kutlama programı düzenledi.

Yapılan kutlamaya SağlıkSen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, Manisa Sağlık Sen Engelli Komisyonu Başkanı Ufuk Gıcı, hastane yönetimi ve sendika temsilcileri de katıldı.

Sendikanın Engelli Komisyonu Başkanı Ufuk Gıcı, Manisa’da en çok görme engelli personelin Merkezefendi Devlet Hastanesinde olduğunu belirterek görme engelli personelin yaşadığı sorunlarını dile getirdi. Görme engelli personelin taleplerinin dinlendiği kutlamada pasta kesildi. SağlıkSen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, programda emeği geçen herkesi kutladı.

MANİSA 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:54

GÜNEŞ 08:21

ÖĞLE 13:21

İKİNDİ 15:50

AKŞAM 18:11

YATSI 19:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.