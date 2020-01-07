Turgutlu Belediyesinden üniversite öğrencilerine yemek desteği

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Turgutlu Belediyesi ‘Paylaştıkça çoğalır, paylaştıkça aile oluruz’ projesini hayata geçiriyor. Üniversite öğrencileri 3.5 TL’ye Koza Park Kafeterya’da tabldot yemek yiyebilecekler.

Turgutlu Belediyesi örnek olacak bir projeye imza atıyor. Turgutlu’da eğitim hayatına devam eden üniversite öğrencileri için 'Paylaştıkça çoğalır, paylaştıkça aile oluruz' parolasıyla 8 Ocak Salı günü başlayacak olan proje kapsamında Turgutlu Belediyesi Aş Evinde hazırlanan yemekler hafta içi her gün Koza Park Kafeterya’da saat 18.00 ile 20.00 arasında üniversite öğrencileri ile paylaşılacak. Öğrenci kartını gösteren üniversite öğrencileri 3.5 TL karşılığında bu hizmetten faydalanacaklar.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Turgutlu’da eğitim hayatına devam eden öğrenciler ailelerinin bizlere birer emaneti. Turgutlu Belediye Başkanı olarak benim görevlerimden bir tanesi onların Turgutlu’dan güzel hatıralar ile ayrılmasını sağlamak. Hayata geçireceğimiz proje ile öğrencilerimizin yemek ihtiyaçlarını sağlıklı bir şekilde karşılamalarını hedefliyoruz. İlçemizde yaşayan üniversite öğrencileri Belediyemize ait Koza Park Kafeterya’da hafta içi her gün saat 18.00 ile 20.00 arasında bu hizmetimizden faydalanacaklar. Üniversite öğrencilerimize ve Turgutlumuza hayırlı olsun.” şeklinde konuştu.

Çarşamba günü hayata geçecek proje kapsamında ilk gün yemekler ücretsiz olarak dağıtılacak.

MANİSA 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:54

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