Başkan Kayda: “Salihli’nin vizyonunu daha da ileriye taşıyacağız”

2020 yılının ilk değerlendirme toplantısında başkan yardımcıları ve müdürler ile bir araya gelen Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihli’nin vizyonunu daha da ileriye taşıyacaklarını söyledi.

Yeni yılda, tüm personeline sağlıklı ve mutlu bir ömür dileyen Başkan Kayda, “2019 yılında, hemşehrilerimizin teveccühleriyle yeni dönemimize ‘Bismillah’ diyerek başladık. İlk 5 yılda, söz verdiğimiz tüm hizmetleri güzel şehrimize kazandırdık. Başkan Yardımcılarım, müdürlerim ve personelimle ekip olduk ve büyük yatırımlara imza attık. Salihli’nin vizyonunu daha da ileriye taşıyacağız” dedi.

Cumhur İttifakı ile çok daha güçlü olduklarını dile getiren Başkan Kayda, yeni dönemde projelerin yüzde 80’lik bölümünü devletin gücü ile gerçekleştireceklerini söyledi.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır” sözünü her zaman örnek aldıklarını vurgulayan Başkan Kayda, “Bundan dolayı, 5 yılda Salihlimize çok güzel projeler kazandırdık. Yeni dönemde, Cumhur İttifakı ile çok daha güçlüyüz. Bu güç sayesinde, KırveliAvar alt geçit, demiryolunun şehir dışına taşınması ve Ramiz Turan Stadyumunun çevre düzenleme çalışmalarını ilçemize kazandıracağız. Manisa Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte otogar düzenleme ve Kültür Merkezi projemizi hayata geçireceğiz. Yeni dönemde, prestij cadde çalışmalarımız devam edecek. Kurtuluş Mahallemize semt pazaryeri projemiz de hazır. Köyden mahalleye dönüşen yerler bizim için çok önemli, belediye hizmetlerimizi tüm mahallelerimize götürerek verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Organize Sanayi Bölgemizde çok büyük işler başardık. 2. Etapta yer kalmadı şimdiden 3. Etap çalışmalarına başladık. 2020 yılında OSB de doğalgaza kavuşacak. Bizimle birlikte OSB, yatırımcıların gözdesi oldu. Artık gençlerimiz iş için başka şehirlere gitmek zorunda kalmayacak çünkü yeni fabrikalar yükselmeye başladı ve 10 bin insanımıza iş kapısı açıyoruz. Bölgede, sağlık, eğitim, tarım ve sanayide söz sahibi olan Salihlimizin vizyonunu daha da ileriye taşıyacağız. Ben, ekibime güveniyorum. Bu anlamda tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çünkü, biz Salihlimizi çok seviyoruz” diye konuştu.

Belediye Meclis Salonunda yapılan toplantıya, Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca, Başkan Danışmanı Nuri Kaya, müdürler ve belde sorumluları katıldı.

MANİSA 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:54

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