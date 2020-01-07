Kar nedeniyle devrilen elektrik direği onarıldı

Manisa’nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle devrilen elektrik direği ekipler tarafından yeniden dikilerek onarıldı.
Manisa’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle GDZ Elektrik A.Ş.’ye ait elektrik direği de devrildi. Devrilen direk ekipler tarafından onarılırken Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından da ekiplere destek verildi.
Karla mücadele ekipleri mevcut güzergâhta yolu açarak, ekiplerin olay yerine hızla ulaşmasını sağlarken, GDZ Elektrik’e bağlı ekipler, devrilen direği yerlerine dikti.
MANİSA
07 Ocak 2020 Salı
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