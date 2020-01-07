Manisa’da Muradiye sanayi alanının organize sanayi bölgesine dönüştürülmesi amacıyla düzenlenen toplantıda “Muradiye Islah OSB” tüzel kişilik kazandı.

Manisa Valisi Ahmet Deniz Başkanlığında Muradiye Islah OSB’si kuruluş protokolüne ilişkin toplantı yapıldı. Yaklaşık 304 hektar büyüklüğündeki Muradiye sanayi alanının Organize Sanayi Bölgesine dönüştürülebilmesi için, 2017 yılından beri yapılan çalışmalar sonucunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan yer seçimi sonrası sınırları kesinleşti.

Muradiye Islah OSB’de kuruluş ve sicil işlemleri aşamasına gelindiğini belirten Vali Deniz, “Manisa’nın gelişmesi daha ileri seviyelere taşınması ve ülke ekonomisine katma değer sağlaması için çalışıyoruz. Muradiye Islah OSB’nin Manisa için hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Vali Ahmet Deniz başkanlığında yapılan toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji İl Müdür V. Mehmet Üçbaş ve ilgili personel katıldı.

MANİSA 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:54

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