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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Akhisar’ın eski belediye binası kültür merkezi olacak

İHA

Akhisar’ın eski belediye binası kültür merkezi olacak

Akhisar Belediyesi 2020 yılının ilk meclis toplantısında konuşan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, eski Akhisar Belediyesi binasının restore edilerek kültür merkezi haline getirileceğini açıkladı.
Akhisar Belediyesi 2020 yılının ilk olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Besim Dutlulu başkanlığında yaptı. 21 gündem maddesi ve 1 önergenin yer aldığı meclis toplantısı 31 meclis üyesinin katılımı ile yaklaşık 1 saat sürdü. Akhisar Belediyesi Basın birimi tarafından meclis öncesi meclis üyelerine 2019 yılında yapılan faaliyetlerin ve projelerin yer aldığı sunum dosyası dağıtılırken aynı zamanda meclis süresince sinevizyon eşliğinde sunum yapıldı.
Gündem maddelerine geçmeden önce konuşma yapan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "2019 yılı bizim için, şehrimiz için çok güzel ve umut dolu bir yıl oldu. İnşallah 2020 yılının daha da güzel olmasını diliyoruz. 2019 senesini belediyecilik açısından değerlendirdiğimiz zaman vicdanımız rahat bir şekilde bu koltuklarda oturabiliyoruz. Çok çalıştık. Tabi daha yolun çok başındayız. 9 aylık bir süreçten geçtik. Herkesin belediyesi ve herkesin belediye başkanı olmak için elimizden geldiğinden fazla bir şekilde çalıştık; sorunlara hızlı çözümler ürettik. Bizim siyaset üstü, tüm Akhisar’ı kucaklayan, iyi niyetli, şeffaf bir belediyecilik anlayışımız var. Şeffaf belediyecilik anlayışımız ilk başlarda insanlara biraz garip geldi; kıyaslama içerisine girdiler. Ama bizim geçmişle ya da kişilerle ilgili hiçbir sıkıntımız yok; biz geleceğe bakıyoruz. Siyasi parti ayırt etmeden herkesi kucaklıyoruz. Akhisar için bir şeyler yapmaya çalışan herkesle biz bu yolda yürümeye hazırız” dedi.

“Eski belediye binasının dayanıksız raporu var”
Eski belediye binasının yeniden yapımı ile ilgili de açıklama yapan Başkan Dutlulu, “Biz göreve geldiğimizde Eski Belediye binasını orijinalini korumak şartıyla restore ederek tekrar kullanmak istedik. Fakat 2012 yılında alınmış bir yıkım kararı var. Bu konu vatandaşlara anlatılmamış ama belediye arşivlerimizde o karar duruyor. Ciddi anlamda kötü durumda olan, depreme dayanıksız bir bina olarak gözüküyordu. Bununla ilgili inceleme ve çalışmalarımızı yaptık. O binayı restore etmenin maliyeti oldukça yüksek çıktı. Başka nasıl değerlendirebiliriz diye araştırma yaptık; Anıtlar Kurulu ile görüştük ve aldığımız bilgiler doğrultusunda aynı binayı orijinaline yakın ve modern bir şekilde yapacağız. Kültür ve Sanat Merkezi olarak hizmete sokmak istediğimiz bu binanın içerisinde kafeteryalar, toplantı ve sinema salonu, sanat atölyeleri, kent konseyi, üretim atölyeleri, derslikler ve modern yerler olacak. Orayı yaşayan bir cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz. Amacımız Merkez Çarşımızı canlandırmak. Meclis üyelerimizin ve halkımızın önerilerine her zaman açığız” diye konuştu.
Meclisin ilk gündem maddesinde gizli oy ile denetim komisyonu seçimi yapıldı.
Gündemin ikinci maddesinde sözleşmeli çalışan personelin 2020 yılı ücretleri memur maaş zammı oranında yapılması oy birliği ile kabul edildi. Üçüncü gündem maddesinde ise 2020 yılı zabıta personelinin matbu mesai ücretleri yine oy birliği ile kabul edildi.
Dördüncü gündem maddesinde Akhisar Belediyesi’nin mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin 2020 yılında kira ve işgaliye bedellerinin belirlenmesi için encümene yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi. Beşinci gündem maddesinde mülkiyeti Akhisar Belediyesi’ne ait kullanılan kamu hizmetinde kullanılan taşınmazlar hariç, muhtelif yasalarla oluşan hisseli ve müstakil parsellerin alım ve satımı hususunda 2020 yılı için encümen yetki verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.

“En düşük KAYSÜ ücreti Akhisar’da”
On beşinci gündem maddesinde gelir tarifesi değişikliği oy birliği ile kabul edildi. Manisa ilinin en düşük Katı Atık Yönetim Sistemi Ücreti’nin (KAYSÜ) Akhisar’da olduğunu söyleyen Başkan Dutlulu, “Bunu komisyona havale edeceğiz. Ekonomik olarak zor zamanlar geçiren halkımıza yük bindirmek istemiyoruz. Manisa’da en düşük KAYSÜ bedelini Akhisar alıyor. Ben bunun böyle devam etmesini istiyorum. İlla bir artış yapılması gerekiyorsa 3 veya 5 kuruş sembolik bir artış yapılmasını öneriyorum. Buna artık komisyon karar verecek” dedi.
On altıncı gündem maddesinde Şehir Stadyumunun 10 ay süre ile Akhisar Belediyesine bedelsiz tahsisi ile ilgili Belediye Başkanına yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi. Konu hakkında meclise açıklamalarda bulunan Başkan Dutlulu, “Daha önce hem kapalı spor salonu hem de Şehir Stadyumu ile ilgili istek yazısını Gençlik ve Spor Müdürlüğüne iletmiştik. Ancak buradan gelen yazıda sadece kapalı spor salonu ile ilgili dönüş yapıldı. Bundan dolayı sahadan çekilmek zorunda kalacaktık. Ancak bu stadyumun tüm bakımları belediyemizce yapılmaktaydı ve çekildiğimiz takdirde bakımı düzenli bir şekilde olmayacaktı. Biz ise bu bakımın devam etmesini istedik, İl Spor Müdürlüğü ile görüştükten ve Ankara’dan onayı aldıktan sonra 10 ay süreliğine bir protokol imzalayacağız. TFF 1. Lig’de şehrimizi temsil eden Akhisarspor dahi geçen aylarda 15 gün boyunca bu stadyumda idman yaptı. Yani buraların bakımlı olması lazım. Bu bakımdan 10 aylık Manisa İl Spor Müdürlüğü ile bir protokol yapacağız, daha sonra yine karşımıza gelecek; yine bakarız. Öte yandan Şehir Stadyumu ve Kapalı Spor Salonunun bulunduğu 37 bin metrekarelik alanın Millet Bahçesi olması için Ankara’ya gittik ve görüştük. Burasının Akhisar’a yakışan güzel bir meydan haline gelmesini istiyoruz. Biz buraya AVM gibi birçok gelir getirici unsurların olmasını istemiyoruz, bizim amacımız Akhisar’a nefes aldıracak modern meydanlar kazandırmak. Burayı çok güzel bir çevre düzenlemesi ile güzel bir alan olmasını istiyoruz. Adı Millet Bahçesi de olabilir, hiç sıkıntı değil. Cumhurbaşkanımızın talimatıdır, hiç sorun değil, yeter ki bu iş olsun ismi hiç önemli değil. Bu konuda özellikle AK Partili meclis üyelerinden destek istiyoruz. Ne kadar çabuk bu alan bize tahsis edilirse biz o kadar hızlı bir şekilde başlarız. Aynı TCDD yollarında olduğu gibi orasının da projesi hazır, yazışmalarımızı yaptık ama henüz cevap gelmedi, inşallah devlet demiryolları bir gün bize de gelir ve görüşür. Bu iki projede de Büyükşehir ile ortak projeye de hazırız” ifadelerinin kullandı.
Akhisar’daki bozuk yol sorununu çözmek için Manisa Büyükşehir Belediyesi ile protokol yapılmasının görüşüldüğü maddede söz alan Başkan Dutlulu, vatandaşın huzur ve mutluluğunu ön planda tuttuklarını dile getirdi. Başkan Dutlulu konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Öncelikle benim yaptığım bu işin akıllıca olmadığını belirtmek isterim. MASKİ, elektirik ve doğalgaz çalışmaları gibi alt yapı çalışmaları sebebiyle bozulan yolların yapımı hepinizin bildiği gibi Manisa Büyükşehir Belediyesinde ve onlar bunun parasını vatandaştan alıyorlar. Biz bu madde ile görevi tamamen üzerimize almıyoruz ama biz de yeni ekipler kurarak halkımızın mağduriyetini gidermek için büyükşehir belediyemiz ile birlikte çalışmak istiyoruz. Bozuk yollar Akhisar’da yeni bir sorun değil; yılların problemi. Ama halkımız bu konuda kesinlikle haklı. 2020 Türkiyesi’nde bu bozuk yollar Akhisar Belediye Başkanı olarak benim içime hiç sinmiyor. Bu konuda canla başla çalışıyoruz, daha da çalışacağız. Bu maddede Akhisar sınırları içerisindeki bozuk yolların yapımı için Manisa Büyükşehir Belediyesi ile protokol yapmayı istedik. Protokol içeriği büyükşehirde incelendikten sonra çalışmalara başlayacağız. Tek amacımız halkımızın huzuru ve mutluluğu. Bu konuda elimizden ne geliyorsa yapacağız”

“Akhisar halkının yol sorunu ile karşılaşmasını istemiyoruz”
Bozuk yolların onarımı için Akhisar’a Sathi Kaplama Tesisi kurmak istediklerini ifade eden Başkan Dutlulu, “Halkımız bizden, haklı olarak bozuk yolların yapılmasını istiyor. Süleymanlı Mahallesi’ndeki cezaevi yolunu, köy yollarını, stadyumun arkasındaki yolları bildiğiniz gibi sathi kaplama makinesi ile yaptık. Oldukça güzel sonuçlar aldık. Ama bu yolları Saruhanlı Belediyesi’nin sathi kaplama araçları ile yaptık. Biz onlara bütün malzemesi verdik, onlar da bize araçlarını verdi. Ama kendi araçlarımız olursa halkımıza daha iyi hizmet edebiliriz. Akhisar’ın içerisinde bir sürü bozuk yol var ama altyapı çalışmaları bitmediği için asfalt çalışması yapamıyoruz. Çünkü altyapı çalışması olacağı zaman o yolu yeniden kazacaklar. Biz sathi kaplama ile halkımızı bozuk yollardan kurtarmak istiyoruz. İkinci olarak Akhisar içerisinde yetkisinin kimde olduğu belli olmayan bir sürü köy yolu var. Bu tip köy yollarının onarımını biz sathi kaplama makinesi ile yapmak istiyoruz. Tek amacımız Akhisar’ımızın yol sorununu bitirmek, halkımızın mağduriyetini gidermek. Açacağımız tesis asfalt şantiyesi gibi uzun yıllar Akhisar’a fayda sağlayacak bir tesis olacak. Artık halkımız bu yol Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda şu yol Akhisar Belediyesi’nin sorumluluğunda tartışmasına girmesin istiyoruz. 2020 yılının Türkiye’sinde Akhisar halkının yol sorunu ile karşılaşmasını istemiyoruz” dedi.
2020 yılı Şubat ayı olağan meclis toplantısının 4 Şubat Salı günü yapılmasının kararlaştırılmasının ardından meclis sona erdi.

MANİSA

08 Ocak 2020 Çarşamba

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