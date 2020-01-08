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Manisalı yönetmenin filmi izleyiciyle buluşuyor

İHA

Manisalı Yönetmen Berk Aygül'ün korku dalındaki son filmi "Rem" 10 Ocak'ta beyaz perdedeki yerini alarak izleyiciyle buluşacak.

Manisalı yönetmenin filmi izleyiciyle buluşuyor

Manisalı Yönetmen Berk Aygül’ün korku dalındaki son filmi “Rem” 10 Ocak’ta beyaz perdedeki yerini alarak izleyiciyle buluşacak.
Manisalı Yönetmen Berk Aygül, çekimlerini tamamladığı “Rem” adlı korku dalındaki film 10 Ocak’ta izleyiciyle buluşacak. Çekimleri Aydın ve Balıkesir’de gerçekleşen filmin başrollerini ise Öykü Bozkurt, Cemre Cansaatçi, Galip Akın ve Sebahat Adalar paylaştı.
Filmin senaristliğini ve yönetmenliğini yapan Berk Aygül film hakkında şu ifadeleri kullandı: “Alışılmışın dışına çıkmaya çalıştık. Filmin türü korku olsa da dalgalı bir duygu ritmi var ve seyirciye hemen hemen her duygu yaşatacak. Hikayeyi ana tür üzerinden kurup ardından diğer duygularla desteklemek ve güçlendirmek yazarken en keyif aldığım durum. Galiba bu benim sinemadaki tarzımı yansıtan belirgin bir nokta. Filmimizin konusu rem uykusu davranış bozukluğu üzerinden ilerliyor ve yaptığım araştırmalarda bu rahatsızlıktan haberdar olan kişi sayısı oldukça az. Seyirci sinemadan ayrılırken yaşamın bize dayattığı bazı kalıpları kırıp, hayatına yeni bir bakış açısı ile salondan ayrılacağını düşünüyorum”
Filmin yapım ekibinde yer alan ve sinema işletmesi müdürü Recep Yenice, “Film seyirci üzerinde ciddi bir etki bırakacak. Özellikle filmin senaryosu diğer yerli korku filmlerinden ve klişelerden sıyrılacak bir senaryo. Seyircinin beklentilerini fazlasıyla karşılamasını umuyoruz” dedi.
Film, sevdiği kadının yaşadığı tuhaf olayların ardındaki sırrı çözmeye çalışan bir adamın hikayesini konu ediyor. Genç bir kadın olan Defne, geceleri anlam veremediği olaylara maruz kalır. Erkek arkadaşı Kaan ile tatile gittiklerinde ise yaşadığı bu sıkıntılar daha belirgin bir hal alır. Bu durumun Kaan’a zarar vermesini istemeyen Defne, çareyi erkek arkadaşından ayrılmakta bulur. İlişkisinin bitmesi üzerine çaresizliğe kapılan Kaan, sevdiği kadının başına gelenleri çözmeye karar verir. Bunun için kuzeni Kemal ile harekete geçen Kaan ilk iş olarak Defne'nin doğup büyüdüğü ve hala annesinin yaşamakta olduğu köye gider. Ancak bu işlerin daha da karışmasına neden olur.

MANİSA

08 Ocak 2020 Çarşamba

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