Üreticiyi sevindiren yatırım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Üreticiyi sevindiren yatırım

İHA

Yunusemre Belediyesi yılın ilk meclis toplantısı Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında yapıldı. Toplantıda üreticileri sevindirecek bir karara imza atan meclis, Pelitalan'a içerisinde soğuk hava deposu, Antep fıstığı işleme tesisi, bal dolum tesisi, un değirmeni, yükleme rampaları, kantar, çiftçi eğitim merkezi, satış ofislerinin yer aldığı projenin onayını verdi.

Üreticiyi sevindiren yatırım

Yunusemre Belediyesi yılın ilk meclis toplantısı Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında yapıldı. Toplantıda üreticileri sevindirecek bir karara imza atan meclis, Pelitalan’a içerisinde soğuk hava deposu, Antep fıstığı işleme tesisi, bal dolum tesisi, un değirmeni, yükleme rampaları, kantar, çiftçi eğitim merkezi, satış ofislerinin yer aldığı projenin onayını verdi.
Yunusemre Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında gerçekleştirildi. Belediye Meclis Salonu’nda yapılan 22 maddenin görüşüldüğü toplantıda meclis üyelerinin yeni yılını kutlayan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, 2020’nin güzel bir yıl olmasını dilerken; bu yıl içerisinde dev projelerini hayata geçireceklerini belirtti. Başkan Çerçi, “2020 yılı şehrimize, ülkemize, tüm gönül coğrafyamıza hayırlar getirsin. Zor bir yılı geride bıraktık. Bu anlamda bu yıl çok daha güzel bir yıl olur inşallah. Milletimizin esenliği, sağlığı, huzuru ve belediyemizin çalışmaları anlamında güzel bir yıl temenni ediyorum” diye konuştu.

Pelitalan’a Kırsal Kalkınma Merkezi kurulacak
Meclis toplantısında Zafer Kalkınma Ajansı tarafından hibe desteği alan Yunusemre Kırsal Kalkınma Merkezi Projesi de meclis gündemindeydi. Projeye ilişkin meclis üyelerini bilgilendiren Başkan Yardımcısı Mustafa Irmak, “Üreticimizi desteklemek adına güzel bir proje yaptık. Bu proje ile ajanstan önemli bir destek aldık. Sulama barajı olduğu için Pelitalan’da sebze üretiminde önemli bir artış var. Bu ürünlerin depolanması ile ilgili sıkıntı vardı. Bu nedenle ürünleri kısa sürede bitirmeleri gerekiyordu. Bu bölgede hazine arazisinden belediyemize tahsisli 10 bin metrekare kadar bir yer vardı. Buraya içerisinde soğuk hava deposu, Antep fıstığı işleme tesisi, bal dolum tesisi, un değirmeni, yükleme rampaları, kantar, çiftçi eğitim merkezi, satış ofisleri ve çevre düzenlemesi yapacağız. 2 milyon 406 bin TL’lik bir proje. 2 milyon TL’sini ajanstan hibe desteği olarak alacağız. 406 bin TL de belediyemiz katkı sağlayacak” dedi.
Pelitalan Mahallesinde yapılacak merkezin bölgede büyük bir ihtiyacı karşılayacağını aktaran Başkan Çerçi de “Yuntdağı’nda kırsal kalkınmayı geliştirecek ve üreticimizi desteklemeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

Denetim Komisyonu Üyeleri belirlendi
Toplantıda Denetim Komisyonu üyeleri belirlendi. Kapalı oylamayla ile yapılan oylamada Gürkan Koyuncu, M. Arif Alkan, Çetin Çavdarlı, Cemal Kutlar ve Emre Agar komisyon üyeliğine seçildi.

MANİSA

08 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:54
  • GÜNEŞ 08:21
  • ÖĞLE 13:22
  • İKİNDİ 15:51
  • AKŞAM 18:12
  • YATSI 19:34
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akhisarspor'dan iyi prova
YEREL HABERLER Akhisarspor'dan iyi prova
Karda kalan sokak hayvanlarını beslediler Başkan ve başkan yardımcıları karda kalan sokak hayvanlarını elleriyle besledi
YEREL HABERLER Karda kalan sokak hayvanlarını beslediler Başkan ve ...
Ferudun Yarkın: “İkinci devrede daha iyi olacağız”
YEREL HABERLER Ferudun Yarkın: “İkinci devrede daha iyi olacağız”
Şehzadeler’in ikram çeşmelerinden sıcak çorba akıyor
YEREL HABERLER Şehzadeler’in ikram çeşmelerinden sıcak çorba akıyor
Poyrazdamları voleybolda Manisa şampiyonu
YEREL HABERLER Poyrazdamları voleybolda Manisa şampiyonu
Manisa Şehir Hastanesi Obezite Merkezi danışanları kahvaltıda buluştu
YEREL HABERLER Manisa Şehir Hastanesi Obezite Merkezi danışanları ...
Lüks otomobil sahibine kavuşacak
YEREL HABERLER Lüks otomobil sahibine kavuşacak
Manisalı yönetmenin filmi izleyiciyle buluşuyor
YEREL HABERLER Manisalı yönetmenin filmi izleyiciyle buluşuyor
Kaymakam Atak 'Kariyer Günleri'ne konuk oldu
YEREL HABERLER Kaymakam Atak 'Kariyer Günleri'ne konuk oldu
Akhisar’ın eski belediye binası kültür merkezi olacak
YEREL HABERLER Akhisar’ın eski belediye binası kültür merkezi olacak
Eşine boşanma davası açan kadın: Ölüm korkusuyla yaşıyorum
YEREL HABERLER Eşine boşanma davası açan kadın: Ölüm korkusuyla ...
Spil’den kartpostallık manzaralar
YEREL HABERLER Spil’den kartpostallık manzaralar
112’den hayata döndüren dokunuş Kalbi duran yaşlı adam, yaptıkları müdahaleyle kendisini yaşama döndüren sağlık personeline teşekkür yemeği verdi
YEREL HABERLER 112’den hayata döndüren dokunuş Kalbi duran yaşlı ...
Kar görmeyen çocuklar için kamyon kamyon kar getirdiler
YEREL HABERLER Kar görmeyen çocuklar için kamyon kamyon kar ...
Muradiye Islah OSB tüzel kişilik kazanıyor
YEREL HABERLER Muradiye Islah OSB tüzel kişilik kazanıyor
Kar nedeniyle devrilen elektrik direği onarıldı
YEREL HABERLER Kar nedeniyle devrilen elektrik direği onarıldı
Turgutlu’da Zumba derslerine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Turgutlu’da Zumba derslerine yoğun ilgi
Başkan Kayda: “Salihli’nin vizyonunu daha da ileriye taşıyacağız”
YEREL HABERLER Başkan Kayda: “Salihli’nin vizyonunu daha da ileriye ...
Turgutlu Belediyesinden üniversite öğrencilerine yemek desteği
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesinden üniversite öğrencilerine ...
Kar yolları kapatınca evde doğum yaptı
YEREL HABERLER Kar yolları kapatınca evde doğum yaptı
Altay, futbol okullarının bir yenisini Salihli’de açtı
YEREL HABERLER Altay, futbol okullarının bir yenisini Salihli’de ...
Sağlık-Sen görme engelli personeli unutmadı
YEREL HABERLER Sağlık-Sen görme engelli personeli unutmadı
Hükümlüler cezalarını toplum yararına ücretsiz çalışarak çekecek
YEREL HABERLER Hükümlüler cezalarını toplum yararına ücretsiz ...
Kurtarma ekiplerini beklerken evde doğum yaptı Doğumdan kısa bir süre sonra anne ve bebeği hastaneye belediye ekipleri yetiştirdi Sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getiren anne kızına Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun eşi olan Selen ismini verdi
YEREL HABERLER Kurtarma ekiplerini beklerken evde doğum ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X