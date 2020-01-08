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Ferudun Yarkın: “İkinci devrede daha iyi olacağız”

İHA

Ferudun Yarkın: “İkinci devrede daha iyi olacağız”

BAL 8. Grupta ilk devreyi 15 puanla 10. sırada tamamlayan Salihli Belediyespor Teknik Direktörü Ferudun Yarkın, ikinci devreye çok iyi hazırlandıklarını ve müsabakalarda daha iyi olacaklarını söyledi.
Takımda birlikte oynama alışkanlığının geliştiğini belirten Yarkın “Takımımız oturdu. İkinci devrede daha verimli bir oyun ortaya koyacağız” diye konuştu. Ligin başlamasına kısa bir süre kala takımın kurulup, sezon hazırlıklarına başladıklarını kaydeden Yarkın, “Bunun dezavantajını sezon içerisinde yaşadık. Uyum süreci vardı, sakatlıklar yaşadık. Yine de ilk yarıda istediğimiz performansı sergileyebildik. İkinci yarı bizim için daha kolay geçecek. Çünkü ilk yarıya oranla takımımız oturdu. Birlikte oynama alışkanlığımız gelişti. Bireysel hatalardan çok maçlar kaybetmiştik. İkinci yarıda bu tarz hataların daha az olacağına inanıyorum. Önemli oyuncularımızın sakatlığı var. İkinci yarıya yetişirler. Alternatif olan oyuncularımız da iyi bir gelişim kat etti. Takımımızdan memnunuz. İkinci yarı daha verimli bir oyun oynayacağız” dedi.

“Hedefimiz ligde kalmak”
Devre arası Veysel Aksu ve Fatih Kaçmaz’ı transfer ettiklerini belirten Yarkın, öncelikli hedeflerinin ligde kalmak olduğunu kaydederek, “Gerçekçi olmak gerekirse bizim öncelikli hedefimiz ligde kalmak. Önümüzdeki seneye bir takım iskeleti kurmak istiyoruz. Biz geldiğimizde geçen sezondan tek bir oyuncu yoktu. Sıfırdan takım kurduk. Ligde Manisa Sanayispor ile aramızdaki 7 puanlık farkı açmak istiyoruz. Yunusemre Belediyespor ile de aramızda 12 puan fark var. Bize geleceklerini düşünürsek bu fark kapanmayacak fark değil. Futbolda her şey olabilir. İkinci yarıda üst sıralarda erken kopma olacağını düşünmüyorum. Yunusemre Belediyespor’da geçmek için mücadelemizi ortaya koyacağız” şeklinde konuştu.

“Taraftarımızdan güç alıyoruz”
Taraftarlara verdiği destekten ötürü teşekkür eden Yarkın, “Taraftarlarımız sağ olsun, her maçımıza gelip bizleri destekliyor. Sezon başındaki maddi kampanyalara da destek verip, takımlarına sahip çıktılar. En az 2 maç saha kapatma aldık. Saha içerisinde gelişen olaylara tabi ki tepki gösterebilirler ama sahamızın kapanmasına sebebiyet verecek şeyler olmaması lazım. Biz taraftarımızdan güç alıyoruz. Onların olmadığı maçlar bize zevk vermiyor. Bu yüzden taraftarlarımızdan daha dikkatli olmalarını rica ediyoruz” diye konuştu.

MANİSA

08 Ocak 2020 Çarşamba

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